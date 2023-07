Il futuro del digital tra Intelligenza Artificiale e Realtà Virtuale

L’Intelligenza Artificiale e la Realtà Virtuale sono i due ambiti della trasformazione digitale che maggiormente impatteranno sul nostro futuro.

Tra chatbot ed esperienze immersive, scopriamo insieme a Fabrizio Benvenuto, Socio Fondatore di COMMED I A e Presidente di Iamcp Italia, Associazione che riunisce società IT il cui business è centrato sull'offerta Microsoft , quale sarà il trend futuro di questi ambiti e come impatteranno nella nostra quotidianità.

Un momento magico per l'ICT

"Dopo la pandemia tutti i servizi digitali, sia di comunicazione che di informazione, hanno visto un aumento della richiesta" spiega Benvenuto.

"Lo sviluppo degli ultimi vent'anni di informatica vagono almeno 500 anni di qualsiasi altro settore, a livello di impatto e di trasformazioni nel quotidiano" continua Benvenuto. "Penso alle numerose soluzioni di messaggistica istantanea come i social network o WhatsApp, ormai di adozione quotidiana, fino a soluzioni ad alto impatto mediatico, come gi occhialini di realtà aumentata".

La Digital Transformation al servizio (anche) della PA

Senza dimenticare, specifica Fabrizio, l'impatto della trasformazione digitale anche nella Pubblica Amministrazione. "Le procedure devono essere sempre più digitalizzate, per creare un corretto utilizzo dei dati e avere un beneficio concreto per noi cittadini. Penso, per esempio, all'adozione di massa di strumenti come l'accesso con Spid, che agevolerebbe tutti noi, in numerose situazioni. E' quello che noi, come COMME D I A, cerchiamo di fare ogni giorno".