Il digitale aiuta l’ambiente: ecco come rendere le tue vacanze più green

Il rispetto dell’ambiente è diventato un tema centrale a cui stiamo cercando di dare una risposta adottando uno stile di vita sostenibile. La raccolta differenziata, un minor utilizzo della plastica e il tentativo di ridurre l’inquinamento con apparecchi appositi sono tutti gesti che ormai fanno parte del nostro quotidiano, ma quando si avvicinano le vacanze assumiamo un atteggiamento controverso.

Se da una parte il rapporto “Gli italiani, il turismo sostenibile e l’ecoturismo”, realizzato nel settembre del 2021 dalla Fondazione UniVerde in collaborazione con Noto Sondaggi e con la main partership di Cobat, ha scoperto che il 58% degli italiani nel momento in cui programma una vacanza cerca di fare scelte sostenibili, e il 43% è disposto a spendere qualcosa in più per metterlo in pratica, dall’altra si ha la tendenza a mettere in stand-by il rispetto dell’ambiente.

Quando arrivano le vacanze non ci rendiamo conto che alcune scelte che reputiamo innocue, in realtà possono inquinare anche di più di quelle che compiamo nella vita di tutti i giorni. Con l’aiuto della tecnologia, però, e con un’attenta pianificazione possiamo vivere la vacanza in modo green.

Valutare i mezzi di trasporto

L’aereo è comodo, veloce e ci permette di andare da una parte all’altra del globo in poche ore, ma è anche quello che ha un impatto maggiore di CO 2 sull’ambiente. Non va meglio se decidiamo di utilizzare la nostra auto. Allora come andare in vacanza senza inquinare? Con il digitale e con la possibilità di controllare su internet prima di partire, se la nostra destinazione può essere raggiunta con i mezzi pubblici. Questo non vuol dire che non possiamo visitare luoghi raggiungibili in aereo, al contrario, è possibile utilizzare la tecnologia a nostro vantaggio, ricorrendo ad app come Glooby che ci aiutano a prenotare i voli e le tratte con un minore impatto sull’ambiente.

Scegliere alloggi certificati

La vacanza deve essere l’occasione per rilassarci e staccare un po’ la spina, ma questo non significa alloggiare in un albergo qualsiasi. Per un viaggio in perfetto stile green, dobbiamo prenotare hotel provvisti di certificazioni verdi che assicurano l’adozione di alcuni standard come quelli relativi al risparmio idrico o energetico. Possiamo obiettare che non è così semplice come si pensa, in realtà lo è se, smartphone alla mano, ci affidiamo alle app. Oltre alla sopracitata Glooby, un aiuto arriva anche da Ecobnb un utile supporto per trovare strutture ricettive eco-friendly, campeggi sostenibili, hotel ecologici o a emissioni zero.

Se la nostra vacanza ideale è zaino in spalla, allora l’app Green Globe, permette di trovare strutture munite di certificazioni e per non perdere le buone abitudini, la raccolta differenziata non deve mai essere abbandonata. L’app Junker diventa lo strumento digitale più efficace se decidiamo di prenotare un alloggio privato, grazie alla geolocalizzazione è in grado fornirci i calendari dei ritiri a domicilio (se il comune aderisce alla piattaforma), e in generale è molto utile perché, scannerizzando il codice a barre, permette di capire dove conferire i rifiuti per non commettere errori.

Scoprire nuovi posti in modo sostenibile

Il viaggio è una scoperta continua, ma questa non deve essere fatta a discapito dell’ambiente. Per preservarlo e conoscere posti meravigliosi possiamo ricorrere a Fair Trip, una guida turistica fatta interamente dagli utenti che creano una mappa di percorsi, ristoranti e strutture eco-friendly. Oltre a dare la possibilità di prenotare direttamente dall’applicazione, questa devolve il 10% degli incassi al finanziamento di progetti nei paesi in via di sviluppo.

Mangiare sano e in modo sostenibile anche in vacanza

Quando siamo in viaggio o all’estero le buone abitudini sul cibo vengono abbandonate, ma con il digitale possiamo scegliere quelli che hanno un impatto minore sull’ambiente. Ad esempio il progetto Sustainable Restaurants realizzato da Friend of the Sea, consente di geolocalizzare i ristoranti ecologicamente sostenibili più vicini a noi, cioè che hanno ottenuto la certificazione “Sustainable Restaurants” dopo una serie di analisi. Se invece siamo vegetariani o vegani, l’applicazione HappyCow può aiutarci a trovare i luoghi in cui possiamo mangiare, grazie alla copertura di 180 paesi e a una mappa integrata, compresa di recensioni per un cibo all’insegna della sostenibilità.

Con il caldo e le temperature alte l’idratazione è fondamentale e non dobbiamo mai uscire di casa senza una bottiglia d’acqua, ma assolutamente non di plastica. Quest’ultima infatti è una delle maggiori cause dell’inquinamento, ma può essere sostituita facilmente con le bottiglie termiche. Poi con l’app Closca Water troviamo facilmente anche la fontanella per ricaricare la nostra borraccia. L’applicazione ha geolocalizzato circa 200 mila fontanelle diffuse in centinaia di Paesi.

Con lo smartphone alla mano avere una vacanza green diventa un vero gioco da ragazzi e l’ambiente ci ringrazierà!