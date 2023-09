La musica creata con l’intelligenza artificiale potrà essere premiata ai Grammy Awards

Sessantaquattro anni appena compiuti, ma la gran voglia di essere al passo con i tempi. I Grammy Awards rappresentano uno dei riconoscimenti musicali più ambiti: la statuetta che riproduce un grammofono in miniatura viene assegnata dal lontano 1959 da un’associazione di artisti e tecnici americani che fanno parte dell’industria musicale.

Per le future edizioni sono stati annunciati dei cambiamenti importanti, a partire dal coinvolgimento dell’intelligenza artificiale. Proprio così, la tecnologia di cui parlano praticamente tutti, farà parte presto anche di questo settore. In che modo?

Intelligenza artificiale e candidature musicali

Il regolamento dei Grammy Awards è stato ritoccato ad arte proprio per tenere in debita considerazione l’AI. Come reso noto dalla Recording Academy, l’industria musicale sta evolvendo e tra le nuove linee guida c’è quella secondo cui non solo gli artisti in carne e ossa potranno essere candidati al premio.

Il ragionamento è presto detto. I brani potrebbero essere caratterizzati da alcune parti generate dall’intelligenza artificiale e per la Recording Academy queste canzoni hanno tutto il diritto di essere candidabili. Allo stesso tempo, non potrà mai accadere che venga premiata proprio la porzione generata dall’AI.

Volendo essere ancora più precisi, nel caso in cui il software dovesse eseguire la principale parte vocale del brano, la candidatura riguarderebbe la scrittura della canzone, ma non la sua esecuzione, in quanto non umana. E se il brano fosse cantato da una persona ma con il testo creato dall’intelligenza artificiale? In questo caso non sarebbe possibile la candidatura nella categoria relativa alla composizione.

Un’edizione 2024 a dir poco rivoluzionaria

Gli aggiornamenti del regolamento si sono resi necessari alla luce del grande successo di una canzone in particolare. Si sta parlando di David Guetta e della sua “Emin-Al-em”, in cui il celebre dj ha replicato la voce di Eminem con l’AI, ma lo stesso discorso vale per alcune composizioni di tiktoker che si stanno affermando in modo evidente.

Come ha voluto precisare la Recording Academy, si vuole evitate che la tecnologia sostituisca in tutto e per tutto la creatività degli umani. L’obiettivo è invece quello di permettere all’intelligenza artificiale di valorizzare, potenziare e abbellire le intuizioni degli artisti.

Ecco perché il prossimo appuntamento con i Grammy Awards sarà a suo modo rivoluzionario: le votazioni finali per l’edizione 2024 termineranno il prossimo 4 gennaio, mentre la cerimonia con le premiazioni avrà luogo il 4 febbraio. Solo a quel punto si scoprirà finalmente chi tra l’uomo e l’intelligenza artificiale avrà avuto la meglio in quanto a candidature e vittorie effettive.