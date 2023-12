Grandi sfide, lavoro di squadra e sviluppo dei partner e della comunità IT

Il tema è caldo e, in futuro, difficilmente si raffredderà: la tecnologia e l’innovazione digitale corrono e si evolvono ogni giorno a una velocità impressionante.

La domanda che la comunità IT si dovrebbe porre, a questo punto, è: “Riuscirà il Paese a stare al passo?”

L’Italia dell’IT è sulla strada giusta

La risposta arriva da IAMCP ITALIA, associazione nazionale che unisce aziende IT il cui core business ruota attorno ai servizi Microsoft. L’associazione si è riunita in Assemblea Soci lo scorso 13 dicembre per la presentazione del rendiconto annuale sulle attività svolte e per il consueto rinnovo delle cariche del direttivo.

Il risultato dell’elezione ha dimostrato indirettamente che l’Italia è sulla strada giusta, prova ne è che, per il 5° anno consecutivo, è stato confermato Fabrizio Benvenuto alla presidenza del chapter italiano dell’associazione.

I protagonisti della crescita dei partner Microsoft e dell’IT in Italia

Benvenuto è fondatore di COMMED I A, un’azienda partner Microsoft che opera da quasi 25 anni nei settori dell’innovazione, dell’informatica e della comunicazione, ricopre la carica di Presidente della sezione grafica, editoriale, Ict, media e comunicazione di Confindustria Lecce ed è membro del Comitato Scientifico della Fondazione Italia Digitale.

Con lui, poi, è stata sostanzialmente riconfermata anche la sua squadra nelle figure della Vicepresidente Alessandra Galbadini (Microsys), che condividerà il ruolo con Giorgio Genta (Ett Solutions), anche Delegato EMEA. La carica di Tesoriera rimane, invece, nelle mani di Maria Teresa Paroli (Hit Internet Technologies), mentre quelle di Consiglieri ad Alessia Bertolaso (Ingram Micro), Umberto Bramani (NAV Lab), Salvatore Gargano (Cegeka), Massimo Mattana (EMM&MME Informativa srl), Antonio Squeo (Hevolus Innovation) e Giulio Valeri (Software Solution).

Nomi ed aziende leader per la crescita e lo sviluppo delle soluzioni Microsoft e dell’IT in Italia. A far da cappello a questa grande rete di imprese è una delle aziende IT per eccellenza nel mondo: Microsoft, che funge, quindi, da incubatore del progetto.

COMMED I A: accompagnare le imprese nella transizione tecnologica

È proprio Fabrizio Benvenuto che, ringraziando per la riconferma dell’incarico, nel suo intervento ha sintetizzato anche il contributo portato da questa sinergia di aziende al territorio, in chiave di innovazioni tecnologiche e crescita della comunità IT italiana:

“Sono molto orgoglioso di questa ennesima riconferma alla guida di IAMCP Italia e ne sento anche la responsabilità. Veniamo da un periodo molto intenso, che ci ha visto impegnati su tanti tavoli e che ha portato tanti risultati importanti. Nel prossimo anno, anche grazie alle tante opportunità provenienti dal PNRR, ci troveremo ad affrontare grandi sfide e tutti saremo chiamati a fare la nostra parte: la stessa Microsoft avrà bisogno del supporto dei partner. Sarà ancora una volta un grande lavoro di squadra: lavorando insieme e condividendo le nostre esperienze su diverse tecnologie, comprese quelle emergenti, anche nel 2024 continueremo a contribuire alla crescita e allo sviluppo della comunità IT e dei nostri territori.”

Parole che provengono, come detto, da chi mastica l’argomento con competenza ed esperienza e che con la sua COMMED I A, sostiene concretamente ogni giorno le piccole, medie e grandi imprese nella loro progressiva digitalizzazione, sia della gestione interna che della comunicazione esterna e della trasformazione dei processi tecnologici aziendali.