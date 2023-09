Boom degli e-commerce, come vendere online e far crescere il proprio business

Chi non ha mai fatto acquisti online alzi la mano. Come si può immaginare, sono praticamente inesistenti le braccia alzate.

Questo perché acquistare online oggi è diventata la prassi. Eppure, per arrivare a questo punto ci sono voluti alcuni “salti evolutivi” notevoli.

Pensate solo a quale impulso ha dato l’avvento degli smartphone a questo settore: poter comprare qualunque cosa, ovunque ci si trovi e in qualunque momento, e farsela recapitare dove si desidera in poche ore. Tutto con pochi click sul proprio iPhone.

E-commerce e pandemia: l’inizio di una rivoluzione digitale

La pandemia, come sappiamo, ha poi dato l’impulso definitivo, perché in quel difficile periodo anche i più scettici e i meno tecnologici non hanno potuto fare altro che affidarsi al digitale e agli e-commerce.

I numeri pre-pandemia sono significativi a riguardo: dal 2015 al 2019, ad esempio, l’e-commerce nel nostro Paese era sì quasi raddoppiato, ma aveva ancora un’incidenza minima (poco più del 7% del venduto totale), tanto che faticava a decollare, lasciando perplessi gli addetti ai lavori.

Erano gli anni di una trasformazione che si prospettava lenta, ma che, proprio la pandemia, esplosa di lì a poco, avrebbe, invece, accelerato fino a far diventare gli e-shop un fenomeno di massa apprezzato e, soprattutto, riconosciuto da tutti come utile e vantaggioso.

Anche in questo caso i numeri parlano chiaro: la pandemia ha portato a una crescita delle vendite di prodotti di largo consumo online, le quali sono letteralmente raddoppiate, passando dall’81% al 162% (dato Nielsen), e registrando solo in Italia, e solo nel 2020, un aumento di oltre 2 milioni di consumatori online (dato Osservatorio eCommerce B2C).

Altre cifre significative? Durante il lockdown sono aumentate le vendite di prodotti per animali (+154%), quelle di cibi freschi e confezionati (+130%), quelli per la cura della casa (+126%) e della persona (+93%), senza contare l’avvicinamento di tutto il settore della ristorazione e della GDO al mondo del food delivery.

Una corsa all’acquisto online che non si è fermata con la fine della pandemia, ma che proprio in virtù dell’effettiva praticità del sistema e-commerce, continua ancora oggi, seppur con numeri più bassi.

Aziende e professionisti alle prese con il salto nel digitale

Una situazione, questa, che ha avuto un’altra importante conseguenza: spingere anche piccoli commercianti e le aziende sul Web, con l’intento di aprire la propria “bancarella” digitale. I nuovi e-shop, però, inevitabilmente, sono destinati a scontrarsi con due tendenze tipiche del Web: da un lato, l’accentramento del mercato e dei consumatori sui grandi colossi dell’e-commerce e dall’altro, al contrario, la dispersione dei clienti restanti nel grande mare del Web.

Ecco, allora, che farsi aiutare in questo “salto nel Web” da professionisti dell’e-commerce e del digitale, può realmente fare la differenza in termini di ottimizzazione degli strumenti, delle risorse da dedicarvi e di visibilità finale rispetto alla sterminata concorrenza presente online.

Perché affidarsi a professionisti del digitale

Questi professionisti sono, ovviamente, le web agency, aziende in grado non solo di aiutare un’azienda a sviluppare una piattaforma di e-commerce, personalizzata secondo le sue esigenze specifiche, ma anche di supportarla nella fase di spinta iniziale del portale con campagne Google, campagne social e newsletter.

Queste rappresentano, di fatto, i nuovi strumenti per la cosiddetta lead generation (raccolta di contatti utili) e per la conseguente e definitiva “conversione” di tali contatti in clienti paganti.

Il mondo degli e-commerce si riunisce al PrestaShop Connect: COMMED I A c’è!

Una delle web agency più apprezzate su tutto il territorio nazionale è COMMED I A, società di comunicazione e IT che, non a caso, sarà presente con un suo stand a Roma al prossimo PrestaShop Connect, l’evento dedicato al mondo degli e-commerce, organizzato da PrestaShop, il CRM per la creazioni di piattaforme di vendita online.

Qui si riuniscono ogni anno i player del settore per analizzare nuovi trend, valutare l’efficacia delle nuove tecnologie e capire in quale direzione si sta muovendo il mondo degli e-commerce.

E la direzione sembra, in effetti, puntare sempre più verso le nuove tecnologie digitali che, messe al servizio di un e-commerce, sono e saranno in futuro in grado di migliorare l’esperienza d’acquisto nella sua totalità.

Vecchi e nuovi strumenti digitali per migliorare l’esperienza d’acquisto

Basti pensare alle Intelligenze Artificiali e al ruolo che stanno già giocando nell’assistenza clienti, in veste di chatbot con le quali il cliente può letteralmente dialogare per trovare risposta a dubbi e perplessità.

Ma non solo, perché se ci si sposta sulla Realtà Aumentata ecco che si può scoprire un’ulteriore passo avanti del settore, in quanto questa tecnologia che integra elementi reali e digitali, consente di migliorare l’esperienza di scelta di un prodotto, risultando perfetta per un e-commerce.

Due tecnologie che mostreranno, senz’altro, tutto il loro potenziale nei prossimi anni e che oggi stiamo ancora imparando a conoscere.

Ciò che, invece, è già pienamente utilizzato e collaudato sono le strategie di web marketing pensate da web agency e società di comunicazione per rafforzare i brand: ecco che la SEO oggi raggiunge il suo apice come strategia ideale per posizionare un sito e aumentare la visibilità online di un negozio digitale, ed ecco che le piattaforme di e-commerce non possono fare a meno di un’interfaccia utente (la cosiddetta UI) intuitiva e facilmente accessibile a tutti, così come in perenne evoluzione sono i contenuti proposti, che nel caso degli e-commerce si traducono in video e live streaming in cui chi vende ci mette sempre più la faccia e la propria autorevolezza.

Senza contare, poi, che dalla tecnologia digitale passano ormai tutte le forme di pagamento online che offrono caratteristiche di praticità, velocità e sicurezza.

Il tutto, ovviamente, non dimenticandosi mai dell’altra nuova tendenza alla quale non ci si può più sottrarre oggi, né tanto meno in futuro: la sostenibilità. Nel caso degli e-commerce questa tematica tocca attività come la logistica, i trasporti e gli imballaggi della merce.

Tutte attività per le quali si cercano sempre più spesso soluzioni ecologiche e rispettose dell’ambiente, a partire da muletti e mezzi di trasporto elettrici per una riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera, passando dall’automazione dei processi in fase di stoccaggio che consente di ottimizzare le operazioni, riducendone i consumi energetici, fino all’utilizzo di imballi realizzati con materiali riciclati e riciclabili.

Il futuro degli e-commerce si decide a Roma il 14 settembre

Insomma, ormai pare chiaro che i trend su cui si giocherà il mercato degli e-commerce, oggi e nel prossimo futuro, riguardano senza dubbio l'assistenza al cliente e la possibilità di agevolarlo in ogni fase del percorso di acquisto.

Consapevoli che tutto passerà, in un modo o nell’altro, attraverso le nuove tecnologie digitali, diventa fondamentale la scelta di professionisti, web agency, marketer ed esperti digitali, in grado di rendere tali innovazioni utilizzabili sia dai consumatori che dai rivenditori.

L’appuntamento, allora, è per il 14 settembre al PrestaShop Connect di Roma, presso LVenture Hub alla Stazione Termini. Gli esperti di COMMED I A saranno lì, pronti a delineare con voi una strategia di vendita online tagliata su misura.