Transizione digitale: come cavalcare al meglio l’onda del web marketing

Cari imprenditori e amministratori pubblici, forse non ve ne siete accorti, ma la transizione digitale è in atto e oggi rappresenta la sfida più grande per tutte le aziende e le Pubbliche Amministrazioni.

Riuscire a interpretare il cambiamento, dunque, può fare una reale differenza nel gioco della concorrenza di mercato in termini di opportunità, di visibilità, di autorevolezza e di utenti e clienti raggiunti. Non resta, allora, che essere lungimiranti e cavalcare l’onda del web marketing.

Affidarsi a una web agency: strumenti e professionalità al servizio di aziende e PA

Detto così pare facile, ma affacciarsi con successo al Web richiede una conoscenza approfondita di tutti i canali e gli strumenti che il mondo digitale offre. Canali e strumenti che, andando di pari passo con tecnologie di ultima generazione e con gusti e tendenze degli utenti, sono ovviamente in continua trasformazione e aggiornamento.

Insomma, portare la propria azienda online in modo efficace non è un lavoro che si può improvvisare chini alla scrivania del proprio ufficio: servono, web designer, copywriter, esperti SEO, social media manager, analisti… insomma, serve una web agency!

Le agenzie di comunicazione digitale esistono per questo e persino loro si avvalgono di strumenti sempre più avanzati per realizzare siti web, portali, e-commerce e campagne social e advertising.

COMMED I A consiglia Sitefinity Progress: una partnership per guardare al futuro

Tra le web agency che utilizzano strumenti tecnologici innovativi per aiutare aziende e PA nel grande salto sul Web c’è COMMED I A. L’azienda, con un’esperienza di oltre 20 anni sul mercato digitale, è specializzata nello sviluppo di siti web, nella progettazione UI/UX/SEO e in web marketing.

Ebbene, COMMED I A, consapevole che il mondo della comunicazione digitale non è fatto per essere alla portata di tutti, consiglia ai propri clienti la piattaforma Sitefinity di Progress, destinata a semplificare e meglio organizzare non solo i processi aziendali interni, ma anche le azioni comunicative delle medie e grandi aziende, nell’ottica di ottimizzare il percorso di digitalizzazione del cliente.

CMS e DEC: strumenti di web marketing performanti e innovativi

Nello specifico, questa piattaforma innovativa si compone di due strumenti integrati e complementari, necessari per una buona strategia di web marketing:

• Progress Sitefinity Content Management System (CMS): il sistema di gestione dei contenuti più user-friendly oggi disponibile sul mercato. L’interfaccia intuitiva consente all’utente di creare esperienze personalizzate che risultano di forte impatto per i suoi clienti finali. Campagne di marketing digitale, azioni di e-commerce in diverse lingue e realizzazioni di contenuti sempre utili e originali non saranno più un problema, insomma.



• Progress Sitefinity Digital Experience Cloud (DEC): il centro di controllo digitale, in grado di raccogliere e analizzare tendenze e comportamenti dei clienti, ricavando i dati necessari da molteplici canali. Ottimo, tra le altre cose, per fare predizioni realistiche sui risultati delle campagne di marketing o per fornire raccomandazioni in ottica di un maggior coinvolgimento dell’utente.

CMS e DEC, due strumenti assolutamente performanti e pratici, dunque, in grado di soddisfare esigenze di business e di comunicazione di aziende e pubbliche amministrazioni, e capaci di sostenere realtà organizzative anche complesse, oggi come in futuro.

COMMED I A: un team di sviluppatori certificati Progress Sitefinity

E allora, cari imprenditori e amministratori pubblici che desiderate emergere dall’oceano della concorrenza cavalcando la grande onda digitale, chi meglio di voi, che avete da sempre uno sguardo proiettato al futuro, può comprendere quanto sia importante affidarsi a professionisti competenti e a strumenti efficaci in grado di supportare al meglio il vostro lavoro?

COMMED I A, in qualità di partner di Progress Sitefinity, mette a disposizione di medie e grandi imprese e PA un Team di Sviluppatori Certificati Sitefinity per l’installazione e la configurazione della piattaforma, garantendo un supporto costante nel suo utilizzo e nella pianificazione di strategie digitali efficaci, nello sviluppo di siti web, reti intranet, applicazioni e webpart.