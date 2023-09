Dinamismo, innovazione, attenzione alla persona: le regole del successo dell’azienda emiliana

Nell’attuale panorama economico globale, la capacità di evolversi continuamente è una qualità imprescindibile per le aziende che desiderano affermarsi e consolidarsi come leader nel proprio settore.

D’altronde, le continue trasformazioni del mondo, del mercato, dei consumatori e delle loro esigenze, richiedono alle imprese di adattarsi costantemente, innovando e rinnovandosi per rimanere rilevanti e competitive.



Una storia fatta di solidità e dinamismo

La consapevolezza e la necessità di aprirsi al cambiamento non è mai mancata nella realtà imprenditoriale di Franzini Annibale, che ha, infatti, saputo evolversi nel corso degli anni, passando da negozio ad azienda di 200 collaboratori, con una gestione informatizzata in grado di restituire ai propri clienti un servizio moderno ed efficiente.

Il mercato della Franzini Annibale è incentrato su due grandi linee di settore: quello dell’ingrosso e quello professionale (ferramenta-siderurgico e macchine utensili) entrambi caratterizzati da un’estrema capillarità.

Con una logistica di 30.000 mq di superficie e grazie ai continui investimenti, la Franzini Annibale si propone come eccellenza nel settore della distribuzione e della supply chain con l’obiettivo di ottimizzare tutto il ciclo di lavoro: dall’approvvigionamento fino all’evasione dell’ordine, passando per la movimentazione e lo stoccaggio delle merci.

Nata nel lontano 1873 a Reggio Emilia quando Annibale Franzini rileva il negozio di ferramenta in cui lavorava come dipendente, di generazione in generazione l’azienda ha saputo trasformarsi con il mutare del mercato, attraverso l’acquisto di terreni, l’espansione sul territorio, la creazione di altre realtà come Sidercenter e Ferritalia e la nascita dei private label Maurer, Maurer Plus, Papillon e Yamato.

L’obiettivo dell’attuale direzione – che fa capo a Francesco Franzini – punta allo sviluppo commerciale e all’integrazione di processo tra le funzioni aziendali, per riuscire a confermarsi come leader di un mercato dinamico.

La storia di Franzini Annibale, insomma, è una storia di concretezza, visione e affidabilità, caratteristiche che hanno permesso a questa realtà emiliana di stare al passo con i tempi e guardare con ottimismo a un futuro ricco di sfide.

Since 1873 forever young

Quest’anno Franzini Annibale festeggerà il proprio 150° anniversario. Questo traguardo straordinario è stato reso possibile grazie alla lungimiranza e al know-how della direzione e alla passione, dedizione di un intero team di lavoro, considerato il motore dell’azienda stessa.

L’importanza del fattore umano - proprio come in una grande famiglia - ha permesso di costruire, nel corso di un secolo e mezzo, una realtà che fa della solidità e dell’apertura al futuro il proprio punto di forza. Senza mai perdere entusiasmo: Since 1873 forever young.

Per maggiori info sulle celebrazioni del 150° anniversario è possibile visitare l’apposita pagina web creata per l’occasione: 150.franzini.it