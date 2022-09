Recuperare gli anni scolastici: uno stimolo più che un impegno

Non chiamatelo più “pezzo di carta”: dietro al raggiungimento di un titolo come il diploma c’è un impegno non irrilevante, sia per gli studenti in corso sia per quelli che devono recuperare anni. Per questi ultimi, a proposito, ricominciare a studiare a volte è il vero scoglio: tornare sui banchi di scuola non è semplice, ma se si ha accanto qualcuno che fornisce la giusta motivazione ed è capace di spianare il percorso verso il diploma, il risultato non potrà mancare.

Oggi, studiare è una necessità: la specializzazione delle professioni, il mercato del lavoro in continuo aggiornamento e le novità per ciascun settore spingono i lavoratori del futuro a mostrarsi determinati e competenti. La digitalizzazione, inoltre, ha completamente cambiato il senso e la prospettiva del lavoro che avevamo anche solo dieci anni fa, andando ad agevolare numerosi processi che prima potevano anche risultare troppo desueti.

Apprendere a distanza

La stessa tecnologia può fornire da supporto valido per l’apprendimento: studiare online presso una scuola qualificata oggi è possibile. Ed è il caso di Itinera Scuola Online, che ha da sempre un obiettivo preciso: raggiungere tutti gli studenti, superando la barriera della distanza. La scuola è nata nel 1999 a Perugia: ai tempi le dispense venivano recapitate via posta, mentre oggi gli allievi della scuola vengono raggiunti ancora più facilmente, tramite la Web Conference. L’allievo può quindi partecipare a video conferenze in diretta, nelle quali può dialogare e confrontarsi con i docenti e gli altri studenti durante le lezioni. Itinera prepara circa 500 studenti all’anno.

Dei veri e propri gruppi di studio online, che riescono ad arrivare con successo al diploma di maturità, a dimostrazione del fatto che se il punto debole della digitalizzazione è sempre stata la socialità, oggi questo problema è stato ampiamente superato.

Itinera offre un'opportunità unica per tutte quelle persone che non sono riuscite a diplomarsi a loro tempo e che ora hanno deciso di rimettersi in gioco e tornare a studiare. Lo fa quotidianamente, dando ad ogni studente un supporto emotivo, oltre a quello didattico, con la presenza costante di un tutor dedicato che lo affianca costantemente. È come avere un compagno di studi che sa indicarti cosa studiare e come farlo, con l’effetto di minimizzare i tempi di apprendimento e accrescere costantemente fiducia e motivazione.. L’innovazione di questa metodologia va cercata proprio nella capacità di coniugare l’aspetto tecnologico e quello umano: gli strumenti messi a disposizione (come la piattaforma e-learning con materiali completi e semplificati, le lezioni in diretta e registrate) e la vicinanza di persone competenti ed empatiche.

L'offerta di Itinera è una soluzione per chi, dopo aver lasciato la scuola in passato ha oggi voglia di tornare a mettersi in gioco per riprendere il proprio percorso scolastico che aveva abbandonato per scelte di vita diverse. In questo senso, ora, la formazione non viene più considerata un obbligo imposto da qualcuno ma una necessità realmente sentita dagli stessi studenti, per svolgere le professioni di oggi e domani.

Un ventaglio di proposte

L’offerta formativa spazia dal liceo (Classico, scientifico, Scienze Umane, Linguistico) agli istituti tecnici e professionali. Ma Itinera è anche disponibile per il raggiungimento della licenza media e, assieme a UniPegaso, è in grado di seguire gli allievi anche nei percorsi post laurea. Un ventaglio esclusivo di possibilità per chi ha deciso di raggiungere il proprio personale obiettivo di lavoro e di vita.

Tra le possibilità offerte da Itinera, c'è anche quella di seguire un calendario scolastico in orario serale ove è possibile scegliere di seguire le lezioni Live

All’interno del sito della scuola è possibile informarsi in merito alle attività di Itinera oppure contattare la segreteria, compilando un form alla sezione “Contatti”.