"Una persona sordocieca partecipe può essere un beneficio per l’intera società”

La sordocecità è una disabilità che coinvolge la vista e l’udito; nella maggior parte dei casi, non si verifica la completa assenza di questi sensi, ma rimangono delle potenzialità residue; vista e udito, però, sono così compromessi da impattare negativamente sulla vita quotidiana e sociale dell’individuo.



Data la sua unicità, è fondamentale che la sordocecità venga riconosciuta, per poter agire, puntualmente e professionalmente, per il recupero e la valorizzazione delle potenzialità residue di coloro che non vedono e non sentono.

Si tratta di un traguardo importante, che consente di supportare queste persone nel raggiungere il massimo degli obiettivi che si possono prefissare e migliorare, sensibilmente, la qualità della loro vita.



Per fare ciò, è necessario focalizzare l’attenzione sulla condizione e le esigenze delle persone sordocieche.

A questo proposito, è particolarmente importante la ricorrenza del 22 ottobre, giorno in cui si celebra la Giornata Europea della Sordocecità, istituita per l’anniversario della fondazione della European Deafblind Union (EDbU), federazione di associazioni nazionali di e per le persone sordocieche.

In questa data, la Lega del Filo d’Oro coglie l’occasione per sensibilizzare la collettività riguardo alla sordocecità, ponendo l’accento sul riconoscimento dei diritti delle persone con questa disabilità e sull’importanza di fare rete, a livello europeo.

Il tutto per poter garantire maggiore inclusività.

Uniti per conoscere e comprendere

La sordocecità è una disabilità estremamente specifica e complessa che purtroppo, però, non viene riconosciuta, allo stesso modo in tutti i Paesi Europei, dove sono oltre un milione e 400mila1 in Europa (lo 0,3% della popolazione redisente, il 2,5% per gli anziani)2

1"Nuovo studio sulla popolazione di persone sordocieche, con disabilità sensoriali e plurime in condizioni di gravità”, commissionato dalla Fondazione Lega del Filo d’Oro e realizzato dall’ISTAT, 2023.

2 Ibidem

Purtroppo, questo mancato riconoscimento ha contribuito ad inasprire le difficoltà che gli individui con sordocecità devono affrontare ogni giorno.

In particolare, in seguito alla pandemia, che ha ulteriormente esasperato la relativa situazione di isolamento, le persone sordocieche vivono la pressante preoccupazione di essere lasciate sole.

Per questo, la Lega del Filo d’Oro lavora, costantemente, affinché le persone sordocieche acquisiscano sempre più diritti e si impegna affinché, in Italia, l’iter per la revisione e la piena applicazione della legge 107/2010 sul riconoscimento della sordocecità non si fermi.

Il Belpaese, infatti, attribuisce ancora una concezione strettamente sanitaria alla disabilità, rendendo centrale la minorazione.

Al contrario, la Lega del Filo d’Oro, da sempre, opera approcciandosi alla disabilità come al rapporto che la persona con minorazione ha con l’ambiente nel quale vive; l’individuo viene considerato nella sua globalità e non per la sua disabilità.

Francesco Mercurio, Presidente del Comitato delle persone sordocieche della Fondazione Lega del Filo d’Oro, spiega come, nonostante la strada da percorrere sia ancora lunga, risulti di fondamentale importanza fare rete a livello internazionale.

“[...] È innegabile, però, l’importanza della cooperazione a livello europeo e internazionale tra le associazioni, che accelera i processi migliorativi delle condizioni delle persone sordocieche a livello europeo e internazionale, e di conseguenza a livello di ciascun Paese.

Come pure è fondamentale, qui in Italia, l’apporto di tutte le persone di buona volontà che sostengono la Lega del Filo d’Oro nel suo impegno quotidiano per permetterci una vita migliore e portare la nostra voce anche fuori dai confini nazionali.

Restateci accanto, perché, come insegnava Helen Keller, ‘da soli possiamo fare poco, insieme possiamo fare molto’.”

La Lega del Filo d’Oro fa parte di diverse realtà internazionali che agiscono, attivamente, per approfondire la conoscenza, promuovere servizi e sviluppare strategie utili al miglioramento della qualità della vita delle persone con questa disabilità.

È membro del Deafblind International, dell’European Deafblind Union (che quest’anno celebra i vent’anni dalla sua fondazione), fa parte del gruppo di lavoro MDVI Euronet (Multiple Disabilities and Visual Impairment) e del DbI ICF Working Group.

Obiettivo: maggiori inclusione e autonomia

Patrizia Ceccarani, Direttore Tecnico Scientifico della Fondazione Lega del Filo d’Oro, spiega:

“Ogni persona con sordocecità si relaziona, comunica e sperimenta il mondo in modo diverso [...] Il lavoro della Lega del Filo d’Oro è da sempre orientato a valorizzare le potenzialità di ciascuna persona, andando oltre i limiti tracciati dalla minorazione: è un approccio nel quale crediamo fortemente e che abbiamo sviluppato grazie al prezioso confronto con l’Europa sin dalla fine degli anni ‘70. Oggi continuiamo a partecipare attivamente a progetti internazionali, con l’obiettivo di garantire autonomia e inclusione alle persone sordocieche”.

È sempre Patrizia Ceccarani a parlare degli ultimi tre progetti della Lega del Filo d’Oro.

“Social skills make inclusive life easier too - SMILE too”, giunto a conclusione, è incentrato sul rafforzamento delle abilità sociali, fondamentali per un’autentica inclusione di bambini e ragazzi con problematiche visive e altre disabilità e/o con sordocecità.

“Social haptic signs for deaf and blind in education” ha, invece, coinvolto persone adulte con sordocecità nella costruzione di circa un centinaio di segni aptici (segni tattili sociali) da affiancare alla Lis tattile.

I risultati del progetto hanno portato alla raccolta e alla standardizzazione di segnali aptici nei quattro paesi partner (Estonia, Italia, Portogallo e Svezia) che sono stati catalogati e resi disponibili in un dizionario online gratuito.

Infine, si è concluso a giugno il progetto “Open Eye Tracker Application for multiple disable visually impaired” (promosso dal Centre pour le Développement des compétences relatives à la vue -Lussemburgo-), dove l’Italia, insieme alla Slovenia, ha testato un nuovo software, realizzato da Belgio e Spagna, che si basa su un sistema di tracciamento oculare capace di permettere l’uso del computer a persone con disabilità visive o multidisabilità sensoriali.

Come afferma Patrizia Ceccarani:

“L’impegno dell’Ente si fonda sulla convinzione che una persona sordocieca partecipe possa essere un beneficio per l’intera società”.

La Giornata Europea della Sordocecità è, quindi, l’occasione per approfondire la conoscenza del tema, per perseguire, insieme, un importante obiettivo comune:

un futuro senza barriere, accessibile in egual misura in tutta Europa, in cui venga garantita un’inclusione reale.