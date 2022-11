I "No" possono diventare "Sì", come dimostra la storia di Edoardo

L’ambiente in cui si cresce e ci si sviluppa si ripercuote, notevolmente, sul modo di essere di una persona; la prima esperienza che un bambino ha, in tal senso, è quella familiare.

All’interno della famiglia, infatti, si sperimentano le prime vicissitudini, si sviluppano la personalità e il carattere, ci si prepara ad affrontare il mondo. Durante questo processo, i genitori assistono, supportano, vegliano e proteggono il proprio bambino con affetto e calore, impegnandosi a fare del proprio meglio per contribuire ad uno sviluppo armonico e sereno

Purtroppo, però, ci sono situazioni in cui questo non è sufficiente: quando ad un bambino viene diagnosticata una malattia, la famiglia deve affrontare una situazione complessa e, spesso, non è in grado di gestirela senza un aiuto esterno.

Così come è stato per Edoardo e la sua famiglia che, dopo essersi rivolti alla Lega del Filo d’Oro, hanno potuto seguire un percorso pensato specificamente per il benessere del bimbo e della sua famiglia (percorso che prosegue tutt’ora).

La speranza dopo una diagnosi difficile

Edoardo nasce dopo una gravidanza difficile e, a 4 mesi, ha la prima crisi epilettica; dopo gli accertamenti, gli viene diagnosticata la SCN8A, una sindrome rarissima che causa crisi epilettiche farmaco-resistenti e gravi disturbi psicomotori.

Trovatisi in una condizione decisamente destabilizzante, sentendosi persi e spaesati, i genitori si rivolgono, quindi, alla Lega del Filo d’Oro; Edoardo viene accolto presso il Centro di Osimo quando ha solo 17 mesi e inizia il suo percorso della durata di 3 settimane.

Un’équipe interdisciplinare si occupa di eseguire una prima diagnosi funzionale, per valutare approfonditamente sia le criticità che le possibilità di recupero del bambino. A seguire, viene stilato un programma educativo-riabilitativo su misura, per aiutare a sviluppare, al meglio, le risorse a disposizione di Edoardo.

Trascorse le 3 settimane, i genitori del bambino notano già dei notevoli miglioramenti: se, all’arrivo ad Osimo, Edoardo non interagiva con i giochi, alla fine della permanenza si era dimostrato più partecipe e coinvolto nelle attività ludiche.

Afferma Loretta, educatrice della Lega del Filo d’Oro di trentennale esperienza che segue Edoardo:

“Individuare quello che piace al bambino è di fondamentale importanza, proprio perché è su questo che ci possiamo anche costruire la comunicazione”.

Dopo la permanenza di 3 settimane, viene studiato un programma in linea con le potenzialità e le esigenze del bambino, che prosegue a casa con il supporto dei Servizi Territoriali della Lega del Filo d’Oro e che viene verificato ad ogni incontro.

Nonostante la sua sindrome complessa (ad oggi se ne contano solo 15 casi in Italia), Edoardo ha iniziato ad uscire dall’isolamento, imparando ad esprimersi e comunicare. Ciò è stato possibile grazie ad una serie di attività che sollecitassero il suo interesse come, ad esempio, le stimolazioni sensoriali differenti, unitamente a riabilitazione e musicoterapia.

Dice Loretta:

“Con le canzoncine, per esempio, quando ci fermiamo e aspettiamo che Edoardo vocalizzi, si instaura una relazione circolare per cui il bambino è incentivato ad aumentare il suo vocalizzo, la sua espressione tipo: ehhh, ahhh in base alla canzoncina che abbiamo proposto[...] Con il passare dei giorni riusciamo a definire e a differenziare il vocalizzo, magari quand’è di piacere, quand’è di richiesta perché ne vuole ancora, oppure quando è di nervosismo, quando è di stanchezza”.

Si procede, quindi, lavorando per cercare di potenziare tutte quelle abilità che possono contribuire a rendere Edoardo più autonomo, per potergli offrire un mondo di sì.

Anteporre i "Si" ai tanti "No" ricevuti

I risultati ottenuti, insieme alla consapevolezza di non essere soli, hanno consentito alla mamma e al papà di Edoardo di ritrovare la speranza, sentendosi sostenuti e, di conseguenza, più in grado di affrontare la situazione.

L’équipe della Lega del Filo d’Oro, infatti, si occupa anche di ascoltare, sostenere e informare le famiglie degli ospiti; questo, sia perché la collaborazione con la famiglia, nel percorso di riabilitazione, è fondamentale, sia perché vengono riconosciute le difficoltà e il forte impatto che una disabilità ha sul nucleo familiare e sul relativo equilibrio.

Il modo di porsi della Lega del Filo d’Oro, nei confronti dei propri ospiti e delle rispettive famiglie, è sempre propositivo: l’équipe cerca costantemente di valorizzare le potenzialità e le capacità di ogni bambino, per costruire un mondo di sì.

Questo in contrapposizione ai numerosi ‘no’ che i genitori dei bambini sordociechi e con minorazioni psicosensoriali si sentono dire da subito, riducendo qualsiasi speranza.

Donazioni regolari per un futuro di possibilità

La Lega del Filo d’Oro crede fermamente che, se adeguatamente seguiti, tutti possano migliorare la propria condizione. Per questo viene impiegato uno specifico metodo, frutto di un lavoro lungo quasi 60 anni, che permette alle persone con sordocecità, sia bambini che adulti, di essere parte attiva nella società, potendo scegliere, comunicare e raggiungendo il massimo delle proprie potenzialità.

Poter garantire, però, servizi, assistenza e aiuti a un numero sempre maggiore di bambini sordociechi e pluriminorati e ai loro genitori, presso tutti i centri della Lega del Filo d’Oro è possibile solo grazie alle donazioni, che garantiscono un supporto costante e permettono di offrire un futuro di possibilità agli ospiti e alle loro famiglie.



Ecco perché la Lega del Filo d’Oro ha creato un programma di sostegno regolare, “Adotta un mondo sì’”, grazie al quale si può contribuire a cambiare la vita di chi non vede e non sente e abbattere il muro di ‘no’ che, spesso, queste famiglie devono affrontare.

È possibile attivare una donazione regolare visitando il sito unmondodisì.it.