Le migliori app gratuite per disabili

Oggi viviamo in un mondo sempre più iperconnesso, le nuove tecnologie e l'utilizzo degli smartphone sono diventati fattori "fondamentali" nella nostra vita non solo per quanto riguarda lo svago, ma anche per svolgere mansioni di lavoro, informarci e tanto altro. Ma se vogliamo un attimo soffermarci sui dati odierni per quanto riguarda l'accesso ad internet, in Italia, ancora oggi, più del 95 per cento dei siti web è inaccessibile ai soggetti con disabilità e le cause sono molteplici: tra queste ricordiamo la mancanza di risorse, conoscenze, consapevolezze, competenze e strumenti adeguati. Nel nuovo millennio la rivoluzione sociale che i fruitori dei servizi dedicati ad internet stanno vivendo non è indifferente, insomma, si tratta di dinamiche nuove che contribuiscono a creare uno scenario innovativo, ecco perché il tutto dovrebbe essere adattato anche al mondo delle persone con disabilità.

A questo proposito ci vengono in aiuto le app, chi non ne ha scaricato almeno una sul proprio smartphone? Applicazioni per tutti i gusti: dal fitness alle app per la cucina, ma anche giochi, social network, app wellness e chi più ne ha più ne metta. Fortunatamente, in questo senso e in un mondo sempre più digitale, sono stati creati anche tanti supporti per migliorare le condizioni di vita dei disabili. Sono molte le app dedicate, gratuite e non, facilmente scaricabili su smartphone (sia iOs che Android), tablet o pc e che possono aiutare queste persone. Di seguito riportiamo un breve elenco con alcune delle migliori app per disabili che posso essere scaricate gratuitamente segnalate dal sito disabili.com.

Le app gratuite per disabili