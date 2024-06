Uscire dall’isolamento: l’importanza del sostenere le persone sordocieche

Per chi non vede e non sente, uno dei più grandi ostacoli da superare è quello dell’isolamento.

La condizione di queste persone, infatti, può causare un profondo senso di disconnessione dal mondo esterno e rendere più complesso instaurare relazioni interpersonali.

Basti pensare alla comunicazione, che non può seguire canali standard; ciò limita, drasticamente, la possibilità di trasmettere i propri pensieri, sensazioni ed emozioni.

La mancanza di interazioni significative può favorire l’insorgere di sentimenti di solitudine, depressione e bassa autostima.

Inoltre, può risultare complicato, per le persone sordocieche e con pluriminorazioni psicosensoriali, accedere a opportunità educative, lavorative e ricreative, riducendo ulteriormente le loro connessioni con la comunità circostante.

È molto importante, quindi, trovare un modo per entrare in contatto, affinché chi non vede e non sente possa uscire dall’isolamento in cui, altrimenti, si trova relegato.

Ecco perché è necessario uno sforzo congiunto collettivo, così da arrivare a rendere la società cosciente di tale condizione.



Questo è il proposito con cui, 60 anni fa, è nata la Lega del Filo d’Oro, punto di riferimento in Italia per l’assistenza, l’educazione, la riabilitazione, il recupero e la valorizzazione delle potenzialità residue e il sostegno alla ricerca della maggiore autonomia possibile delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali.

Un punto di riferimento per l’Abruzzo

Seguendo la sua visione, e grazie alla sua determinazione, Sabina Santilli, sordocieca dall’età di sette anni, nel 1964 ha fondato la Lega del Filo d’Oro, supportata da un giovane sacerdote e da un piccolo gruppo di persone di buona volontà.

Sabina desiderava realizzare un'organizzazione in grado di far conoscere, al mondo, la condizione delle persone sordocieche, affinché la società si accorgesse di loro e di ciò che, quotidianamente, dovevano affrontare.

Il nome è stato scelto in quanto rappresentazione del “filo aureo della buona amicizia” che unisce le persone sordocieche alla realtà esterna e che simboleggia, anche, la filosofia seguita.

Sono passati tanti anni da quel giorno e la Lega del Filo d’Oro è cresciuta notevolmente, ma è rimasto un saldo legame con la famiglia Santilli, che ha donato, alla Fondazione, l’abitazione di San Benedetto dei Marsi (AQ), dove Sabina ha trascorso i suoi ultimi anni di vita.

Dopo vari lavori di ristrutturazione e ampliamento, oggi l’edificio ha un nuovo scopo: da gennaio 2024, infatti, ospita il Centro Studi “Sabina Santilli” e la nuova Sede Territoriale della Lega del Filo d’Oro.

Obiettivo: aiutare sempre più persone

Per le persone sordocieche e con pluriminorazioni psicosensoriali, nonché per le loro famiglie, è estremamente importante poter avere accesso ad un aiuto vicino al luogo in cui risiedono; questo, sia per la facilità di accesso ai servizi, sia per la possibilità di intessere collaborazioni con le istituzioni e, in generale, con tutti coloro che interagiscono con chi non vede e non sente.

La Lega del Filo d'Oro, proprio per questo, si propone di incrementare il numero di Sedi e i Servizi Territoriali, così da poter offrire una risposta concreta alle esigenze espresse dalle famiglie.

Ciò coinvolge sia l’aspetto quantitativo, che si traduce appunto nell’aumento del numero delle Sedi, sia quello qualitativo, che si manifesta nel potenziamento dei servizi offerti.

Attualmente, la Fondazione è presente in undici regioni sparse per l’Italia, che sono così suddivise:

- I 5 Centri Residenziali e relativi Servizi Territoriali di Osimo (AN) -sede principale-, Lesmo (MB), Modena, Molfetta (BA) e Termini Imerese (PA), si impegnano a realizzare un intervento che offre, ad ogni persona, un progetto educativo-riabilitativo personalizzato.



- Le 6 Sedi Territoriali di Novara, Padova, Pisa, Roma, Napoli e San Benedetto dei Marsi (AQ), svolgono attività in collaborazione con la rete del territorio, per poter offrire maggiori e più efficaci risposte ai bisogni degli utenti e delle loro famiglie.



Inoltre, c’è già in progetto la realizzazione delle nuove Sedi Territoriali in Calabria e in Sardegna, per raggiungere aree ancora ‘scoperte’, e l’apertura, in un prossimo futuro, di un nuovo Centro nel Lazio, dove è presente la Sede Territoriale di Roma, operativa dal 1993.

L’importanza di un gesto

Per poter raggiungere gli obiettivi prefissati, però, è fondamentale il contributo derivante dal 5x1000; si tratta, infatti, di una risorsa fondamentale per poter garantire una sempre maggiore capillarità sul territorio e, di conseguenza, accrescere la possibilità di aiutare un numero crescente di persone.

Destinare il proprio 5x1000 alla Lega del Filo d’Oro è facile: basta inserire, nella dichiarazione dei redditi, nel riquadro “Sostegno agli Enti del Terzo Settore” il codice fiscale 80003150424 e apporre la propria firma.

Un gesto semplice e gratuito che offre sostegno e speranza a chi non vede e non sente, rappresentando #unaiutoprezioso.