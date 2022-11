Lavoratori con disabilità e condizioni di lavoro trasparenti: facciamo chiarezza

Lo sappiamo, la Costituzione dispone all'articolo 1 che “l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.” Il lavoro non è solo il fondamento della vita stessa della Repubblica ma costituisce anche il principale strumento di cittadinanza, di partecipazione attiva, di concorso al progresso materiale o spirituale della società.

Dunque avere pieno diritto a lavorare e a lavorare su base di parità con gli altri significa, per le persone con disabilità, partecipare, al progresso materiale e spirituale della società, significa essere parte effettiva della comunità nazionale: significa essere pienamente cittadini.

L’attività lavorativa con finalità terapeutica

Il nostro ordinamento conosce anche la figura della inabilità al lavoro: sono considerate tali le persone che, “a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”. Anche in questo caso il legislatore prevede la possibilità di svolgere attività lavorativa con finalità terapeutiche, considerato uno strumento di riabilitazione, recupero e valorizzazione delle potenzialità residue e perseguimento del benessere della persona inabile.

Sicurezza per i lavoratori con disabilità

Il decreto del Ministro del lavoro del 1° marzo 1998 prevede misure per la sicurezza dei lavoratori disabili sul posto di lavoro. In particolare, è previsto che per i disabili sensoriali vi sia personale addestrato sul luogo di lavoro con il compito di avvertire le persone con disabilità in caso di pericolo e di accompagnarle alle vie di fuga. Inoltre, il lavoratore con disabilità in situazione di gravità può usufruire di tre giorni di permesso mensile o di due ore di permesso giornaliero; ha diritto a scegliere, dove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito in altra sede senza il suo consenso.

Con il termine “Accomodamento ragionevole”, infatti, secondo la Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con disabilità, si intendono “le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo, dove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali.”

Condizioni di lavoro trasparenti

Recentemente, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato una circolare esplicativa riguardante il Decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104 di attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa alle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea. Relativamente ai lavoratori con disabilità si legge:

Congedi: la circolare ricorda come il datore di lavoro debba informare il lavoratore sulla «durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all’atto dell'informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi». Le ferie e i congedi retribuiti cui si fa riferimento sono quelli previsti dalla legge e dai contratti collettivi, in particolare soltanto quelli retribuiti e quelle assenze dal lavoro legalmente riconosciute come “congedo”.

Obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati (strumenti che, attraverso l’attività di raccolta dati ed elaborazione degli stessi effettuata tramite algoritmo, intelligenza artificiale e così via, siano in grado di generare decisioni automatizzate): la circolare ricorda come il datore di lavoro sia tenuto ad informare il lavoratore dell’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini dell'assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori.

Fonte Disabilità - Governo.it