L’importanza della formazione per trasformare le debolezze in punti di forza

La vita è imprevedibile e fonte di continue sorprese.

Anche quando una persona ha ben chiaro quali siano i suoi obiettivi, e pianifica in maniera precisa il proprio percorso, quest’ultimo può deviare in maniera inaspettata.

Un evento, una sfida o un’opportunità imprevisti possono, infatti, condurre in direzioni che, altrimenti, non si sarebbero prese in considerazione.

In molti casi, si tratta di esperienze arricchenti e trasformative, in grado di offrire la possibilità di crescere, esplorare nuovi orizzonti e scoprire nuove parti di sé stessi.

Queste possono, anche, rappresentare l’occasione per scoprire nuove passioni e scopi nella vita.

Come è stato per Nicola Anzelmo, oggi Direttore del Servizio Educativo del Centro di Molfetta della Lega del Filo d’Oro, avvicinatosi a questa realtà come volontario.

La sua esperienza, infatti, è iniziata 25 anni fa, grazie alla conoscenza di una mamma, il cui figlio era ospite al Centro di Osimo.

La donna, però, originaria della Puglia, desiderava rientrare nella propria Regione e, per questo, ha iniziato a muoversi sul territorio per trovare delle soluzioni alternative; a Ruvo di Puglia, ha incontrato un piccolo gruppo di volontari, tra cui c’era anche Anzelmo.

In seguito al colloquio con questa mamma, lui ha deciso di prendere parte alle attività della Lega del Filo d’Oro, partecipando ai soggiorni estivi con persone sordocieche.

Questa situazione si è protratta per diversi anni finché, nel 2007, è stato finalmente aperto il Centro di Molfetta.

Nicola passa dall’eseguire piccole collaborazioni sul territorio al lavorare come educatore e come volontario, per poi iniziare a svolgere un ruolo professionale come operatore proprio presso il Centro di Molfetta.



Racconta Anzelmo:

“Nel frattempo cambio anche il mio assetto professionale: conosco le persone sordocieche, me ne innamoro e studio scienze dell’educazione, per arrivare a ricoprire il ruolo di educatore riabilitativo”.

Dal 2008, fino al 2014, si dedica all'attività di operatore educativo riabilitativo preso il Centro, per poi lavorare come operatore territoriale dal 2014 al 2016, trascorrendo due anni sul territorio.

Quindi, nel 2016, assume il ruolo di direttore del Servizio Educativo del Centro di Molfetta, mansione di cui, tuttora, si occupa.

“Si è trattato di un percorso vario che mi ha dato, e continua a darmi, molte soddisfazioni; mi reputo fortunato”.

L’esperienza presso Osimo e l’importanza della formazione

Anzelmo ha, anche, avuto l’occasione di recarsi a Osimo, vissuto che lo ha segnato in modo particolare:

“Appena la porta scorrevole si è aperta davanti a me, sono stato colpito dalla consapevolezza della presa in carico della persona sordocieca che il luogo trasmette [...] Tutto ciò che i nostri bambini, ragazzi, non possono fare, le famiglie lo sanno già: dalla Lega del Filo d’Oro, invece, queste persone hanno bisogno di rafforzare ciò che si può fare. E questo si respira già nelle prime giornate a Osimo”.



Osimo, sede Nazionale dell’Ente, è il luogo dove si può osservare il metodo applicato dagli operatori della Lega del Filo d’Oro, studiato sulle esigenze dell’individuo, quindi mai uguale a sé stesso, bensì adattato caso per caso.

Si comprende così che, sia per lavorare in maniera efficace che per diffondere e replicare tale metodo, è fondamentale una formazione continua.

Spiega Anzelmo:

“Non ci sono regole, o ricerche già pronte; tante volte ci si deve interrogare su come agire, perché occorre modificare gli interventi a seconda delle esigenze individuali.

Aggiornamento e formazione continua danno la possibilità di lavorare e trasformare i punti di debolezza in punti di forza [...] Partire dal ‘non si può fare’ e arrivare nella possibilità, ad esempio, di comunicare, non con la parola, ma con un modo alternativo: ciò è possibile proprio grazie alla formazione continua”.

Il Centro di Molfetta, un luogo dove trovare supporto

La costante formazione e l’attenzione al singolo individuo sono due fattori imprescindibili anche presso il Centro di Molfetta, importante punto di riferimento per le persone sordocieche e con pluriminorazioni psicosensoriali di Puglia e dintorni.

Ad oggi, presso la struttura sono ospitati 40 utenti a regime residenziale, 15 a regime diurno (dove i ragazzi trascorrono la giornata per poi tornare presso la propria abitazione); inoltre, viene offerto supporto ad oltre 80 famiglie che usufruiscono del Servizio Territoriale.

Parlando proprio di quest'ultimo, Anzelmo spiega:

“Per alcune famiglie è improponibile fare molti chilometri per portare i ragazzi qui per le attività. Per questo, tocca a noi impegnarci per attivare una rete informale (parrocchia, vicini) e formale (scuola, istituzioni) [...] formiamo, anche, altri operatori di altre associazioni [...] il tutto per fare uscire dall'isolamento le persone”.

All'interno del Centro vengono pianificate diverse attività, quali musico e danza terapia; inoltre, presso la piscina viene svolta idrochinesiterapia.

Anche durante il sabato e la domenica vengono organizzate attività ludiche, gestite dai volontari.



Si tratta di servizi di cui usufruiscono i ragazzi presi in carico dal Centro, che però vengono resi disponibili anche per gli utenti del servizio territoriale.

Questi sono di fondamentale importanza sia per gli individui sordociechi e con minorazioni psicosensoriali che per le relative famiglie, in quanto rappresentano un aiuto concreto; finalmente, queste persone si possono sentirsi capite e possono contare su un sostegno umano e professionale.

“Le famiglie si rivolgono alla Lega del Filo d’Oro perché hanno messo in fila una serie di ‘no’, di porte in faccia, di diagnosi gravi - afferma Anzelmo - Quando arrivano alla Lega del Filo d’Oro si nota, si respira il fatto che sono felici perché si sentono ascoltate, accolte, prese in carico: non solo la persona sordocieca, ma anche la famiglia intera”.

Da 60 anni un filo prezioso che unisce le persone sordocieche con il mondo esterno

Da sessant’anni, con il supporto dei suoi sostenitori, la Lega del Filo d’Oro aiuta tante persone sordocieche e con gravi disabilità a uscire dal buio e dal silenzio.

La forza d’animo che dimostrano bambini e adulti sordociechi, l’amore e la voglia di non arrendersi mai delle loro famiglie, pervadono da decenni le strutture dell’Ente: questo loro coraggio è stato ed è il carburante indispensabile per la realizzazione di grandi progetti, come quello, più recente, del nuovo Centro Nazionale a Osimo, o l’apertura di nuovi Centri Residenziali e Sedi Territoriali in tutta Italia, per essere sempre più vicini a chi ne ha bisogno.

Continueranno così, perché sessant’anni non si festeggiano, si fanno. Insieme.