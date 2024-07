Famiglia, ma non solo: l'importanza dell'aiuto professionale per le persone sordocieche

Nella società italiana, la famiglia riveste un ruolo fondamentale: è, infatti, il luogo dove una persona può costruire e sperimentare le prime relazione profonde, l’ambiente dove si gettano le basi per la personalità individuale ed è un porto sicuro dove potersi rifugiare.

Quando, poi, accade che uno dei relativi membri si trovi in difficoltà o debba far fronte a condizioni particolarmente complesse, l’intero gruppo familiare si stringe attorno al proprio caro, cercando di risolvere, o quantomeno gestire, nel modo migliore, la situazione.

È il caso delle famiglie che si trovano ad affrontare la disabilità di un figlio; queste, infatti, devono intraprendere un percorso che richiede coraggio, pazienza e una costante ridefinizione dei propri ruoli e aspettative.

Si tratta di un cammino tutt'altro che facile, soprattutto all’inizio: i familiari, infatti, possono sentirsi disorientati e sopraffatti dalla diagnosi, trovandosi a cercare risposte e soluzioni in un mare di informazioni spesso contraddittorie.

Anche il fattore solitudine ha un notevole peso: sentirsi soli e, in alcuni casi, abbandonati a sé stessi nel dover affrontare una situazione tanto delicata, rende ancora più ostico il quadro generale, facendo perdere la speranza nel futuro.



Ecco perché il supporto di professionisti esperti, nonché di altre famiglie che vivono esperienze simili, diventa di fondamentale importanza per trovare una direzione e iniziare a costruire un percorso di vita adeguato.

Come è stato per Sara e la sua famiglia, quando hanno incontrato la Lega del Filo d’Oro.

La strada verso la serenità

Sara ha 32 anni, viene da Monza, ed è nata con la sindrome Walker-Warburg, una malattia rara che comporta cecità, deficit cognitivo e grossi limiti motori.

Il suo percorso con la Lega del Filo d’Oro è iniziato quando, grazie all'indicazione fornita dal personale dell’Istituto per ciechi di Milano, i suoi genitori sono venuti a conoscenza dell’esistenza della Fondazione.

Nel 1996 la bambina si è quindi sottoposta, a soli 4 anni, al suo primo intervento precoce presso il Centro di Osimo, per la durata di 3 settimane, senza che mamma e papà sapessero, di preciso, in cosa consistesse.

Eppure, una volta lì, entrambi sono rimasti stupiti dall’accoglienza riservata non solo alla piccola, ma anche a loro.

Daniele Orlandini, padre di Sara e Presidente del Comitato dei Familiari della Lega del Filo d’Oro, ricorda:

“Ci hanno dato un sacco di dritte, ma soprattutto, ci ha colpito l’ospitalità all’interno di questa struttura, la familiarità del contesto in cui ci si muoveva, una cosa veramente nuova per noi”.

Nel corso degli anni, sono seguiti svariati trattamenti, l’ultimo dei quali è stato effettuato nel 2020.

Grazie a questi, è stato possibile trovare delle soluzioni affinché Sara potesse trascorrere il tempo in maniera efficace e fare diverse attività, studiate sulla sua condizione (si trattava, principalmente, di attività basate su stimoli uditivi).

In seguito ai trattamenti presso Osimo, ad esempio, sono stati creati gli ausili tecnologici che Sara impiega tutt’ora.

Entrare in contatto con la realtà della Lega del Filo d’Oro ha, quindi, avuto un notevole impatto sulla vita e il benessere di tutta la famiglia, che si è sentita profondamente capita a sostenuta.

Racconta Orlandini:

“Dopo il primo soggiorno, alla fine delle tre settimane, abbiamo sentito un senso di malinconia, il magone nel venire via da Osimo, perché ci sentivamo a casa”.

A partire dal 2005, poi, Sara ha iniziato a essere seguita anche dal Servizio Territoriale di Lesmo, mentre nel 2015 ha cominciato a partecipare ai soggiorni estivi organizzati dalla Lega del Filo d’Oro, una preziosa opportunità di divertimento per lei e di sollievo per i genitori.

Da poco più di anno, inoltre, Sara è andata ad abitare nel Centro Residenziale di Lesmo della Lega del Filo d'Oro.

Si tratta di un passo importante, nonché di una grande possibilità che consente, alle famiglie, di guardare al futuro dei propri figli con fiducia, sapendo che, dopo di loro, ci sarà chi se ne occuperà con cuore e competenza.

“La sensazione di familiarità che abbiamo provato quel giorno così importante è stata la stessa del primo trattamento precoce alla Lega del Filo d’Oro nel 1996 - afferma Orlandini - e il sorriso sereno di Sara nella sua nuova casa ha sciolto qualsiasi nostra perplessità”.

Un impegno che dura da 60 anni

Dal 1964, la Fondazione Lega del Filo d’Oro ETS – Ente Filantropico, si pone a fianco delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali, diventando un vero e proprio punto di riferimento sia per loro che per le relative famiglie.

Nel corso dei suoi 60 anni di attività, la Fondazione si è impegnata, costantemente, per raggiungere nuovi obiettivi. In questo modo, è riuscita ad aiutare un sempre crescente numero di persone, arrivando a espandere la sua presenza sul territorio raggiungendo 11 regioni, con i suoi 11 Servizi e Sedi Territoriali e 5 Centri Residenziali.

L’operato della Lega del Filo d’Oro ha significato, anche, impegno attivo affinché venissero riconosciuti i diritti delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali che, in troppi casi, rimangono invisibili.

La strada da percorrere è ancora lunga. Ecco perché la Fondazione ha recentemente presentato, presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati, il “Manifesto delle persone sordocieche”: un documento in dieci punti che ha l’obiettivo di richiamare l’attenzione delle Istituzioni sui diritti di questa fascia di popolazione, che conta oltre 360mila persone.

Durante l’evento istituzionale, che ha dato il via alle celebrazioni del 60° anniversario della Fondazione, Orlandini si è espresso nella sua veste di Presidente del Comitato dei Familiari:

“Quest’anno ricorrono i 60 anni della Lega del Filo d’Oro, un percorso di crescita che ha visto uno sviluppo significativo soprattutto nell’ultimo ventennio, che ha portato ad una maggiore presenza sul territorio nazionale ed al potenziamento dei servizi dove già c’era una presenza. Questo cammino è stato evidentemente intrapreso per dare risposte ad un numero maggiori di famiglie, per dare concretezza ad un concetto di vicinanza e per essere un punto di riferimento, specialmente dove c’è carenza di servizi”.

Il 60° anniversario della Lega del Filo d’Oro rappresenta anche la rinnovata volontà di spingersi sempre oltre, verso il riconoscimento dei diritti di chi non vede e non sente, operando per contribuire a realizzare una società sempre più inclusiva.

Sessant’anni non si festeggiano, si fanno. Insieme. Scopri di più su legadelfilodoro.it.