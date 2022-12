Natale con il cuore: piccoli regali per amici, colleghi e parenti il cui ricavato farà del bene

Un dono fatto con il cuore rende felice non solo chi lo riceve, ma anche chi lo fa, soprattutto se quel dono racchiude un significato più grande. Per il Natale 2022 la Fondazione Lega del Filo d’Oro Onlus, dal 1964 al fianco delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali, propone una serie di regali solidali per concludere i lavori e avviare le attività del Centro Nazionale di Osimo (AN) - punto di partenza del percorso educativo-riabilitativo di bambini e adulti sordociechi e delle loro famiglie provenienti da tutta Italia - aiutandoli concretamente a migliorare la qualità della loro vita ed evitare l’isolamento.

Sono tante e diversificate le idee regalo pensate per il Natale 2022, che soddisferanno le esigenze di tutti, dai più grandi ai più piccoli.

Idee per la casa

Pensati per addobbare la casa, ci sono inoltre: il portacandele in ceramica per scaldare l’ambiente con un’atmosfera natalizia e anche il cuore, realizzato in due differenti colori (blu e rosso), completo di candelina e scatola coordinata (donazione minima 12 € cad.); il set di due palline natalizie con nastro, realizzate in due esclusive grafiche per addobbare l’albero 2022 (donazione minima 10 € a set); la formella in ceramica a forma di casa con la scritta “La casa è dove si trova il cuore”, completa di scatolina coordinata e nastrino per appenderla (donazione minima 10 €); e la lampada Aura con la frase di Hellen Keller (donazione minima 25 €) che, una volta accesa, svela un suggestivo effetto 3D con tre diverse modalità di illuminazione ed è disponibile con 3 diverse alimentazioni (spina 220v, cavo USB, batteria AA).

Un pensiero per l'ufficio

Per chi invece non ha ancora deciso cosa regalare ai propri colleghi o amici, la Lega del Filo d’Oro propone diverse idee pratiche, come la tazza “È l’amore che ci lega” in ceramica bianca, ideale per fare colazione all’insegna della positività (donazione minima 12 €); o la borraccia trasparente da 500 ml con chiusura a vite, realizzata in Tritan, materiale di nuova generazione, 100% riciclabile e lavabile in lavastoviglie (donazione minima 10 €); oppure il quaderno per appunti a righe, con copertina in cartoncino e rilegato a spirale, composto da 50 pagine e una pratica rubrica (donazione minima 8 €).

Per i più piccini



Pensati appositamente per i bambini, con una donazione minima a partire da 10 € cad., si possono scegliere il Puzzle della Talpa Lina di Clementoni, con 104 pezzi supercolorati da far ricomporre ai più piccoli per far incontrare la Talpa Lina con il suo amico Cane Generoso e aiutarli a uscire dell’Isola Mento; oppure il DVD della Talpa Lina, della durata complessiva di circa 15 minuti, contenente la storia della Talpa Lina e del suo amico Cane Generoso e 5 altri simpatici video cartoon di Coccole Sonore, con musiche natalizie (Jingle Bells, La storia di Rudolf, L’albero di Natale, Astro del ciel, Tu scendi dalle stelle). Sempre con una donazione minima a partire da 10 €, è disponibile anche il Kit scuola, composto da una sacca riutilizzabile con coulisse, una pratica tasca frontale con cerniera e un foro di uscita per auricolari, 2 quadernoni A4 (1 a righe e 1 a quadretti) e 1 penna touch-screen con 3 refil di colore blu, nero e rosso con il logo della Fondazione. Inoltre, con una donazione minima di 9 €, è disponibile la simpatica scatola con i timbri della Multiprint, contenente 4 timbri in legno e gomma, un tampone per inchiostro e 7 pennarelli colorati, tutti personalizzati con le immagini della talpa Lina.

Per gli amanti del cioccolato



Con una donazione minima a partire da 32 €, per i palati più raffinati, quest’anno c’è l’imperdibile Pack Super Goloso, composto da un panettone da 500 gr, una confezione di due stelle di cioccolato, una fondente e una al latte (per un peso totale di 200 gr), un torrone al latte e nocciole da 150 gr e un torrone classico bianco, ricoperto al cioccolato fondente da 130 gr. Tutti i prodotti sono racchiusi all’interno di una classica confezione natalizia per festeggiare il Natale all’insegna del gusto e della bontà.

Se, infine, si vuole optare per un pensiero più semplice, con una donazione minima a partire da 5€, è disponibile la confezione da 5 biglietti natalizi, tutti molto colorati e dotati di bustina, grazie ai quali si potranno fare gli auguri e contemporaneamente comunicare il proprio sostegno alla Fondazione.

Per maggiori informazioni sui regali solidali della Lega del Filo d’Oro è possibile visitare il sito nataleconilcuore-shop.it