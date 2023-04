Cinque nuovi decreti rivoluzioneranno il mondo della disabilità

Per promuovere il benessere e l'inclusione sociale sono in arrivo dei nuovi decreti attuativi per le persone con disabilità che dovranno essere approvati entro la fine del 2024. Sono questi gli obiettivi prossimi del Governo e ad occuparsene sarà il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli che ha parlato nel dettaglio di cinque decreti della Legge delega che rivoluzioneranno il mondo della disabilità. Tre di questi, come affermato dallo stesso ministro, presto potrebbero essere avviati all’iter parlamentare, scopriamoli.

I cinque decreti

Istituzione del Garante dei diritti della disabilità, un organismo nazionale autonomo che avrà il compito di vigilare sulle possibili ingiustizie; determinazione dei Leps (Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali) a favore dei disabili; accessibilità alla Pubblica Amministrazione, ovvero la riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità anche sul lavoro. Secondo le prime indiscrezioni, una nuova figura - che verrà chiamata Accessibility Manager (manager dell’accessibilità) - verrà impiegata presso ogni amministrazione per favorire l’inclusione e nel mondo del lavoro; accertamento delle condizioni di disabilità; il progetto di vita individuale.

Inoltre, tra le varie ipotesi, il Governo sembra anche deciso ad introdurre uno stipendio per i caregiver familiari e adeguate tutele previdenziali, dunque un sostegno economico mensile ai familiari accudiscono i parenti con disabilità.

Determinazione dei Leps

Importante può essere considerato il decreto sui Leps, ovvero i "Livelli essenziali delle prestazioni sociali" per persone disabili non autosufficienti. Nel dettaglio si tratta degli “interventi, dei servizi, delle attività e delle prestazioni integrate che la Repubblica assicura, con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità”.

Questi ultimi sono organizzati a livello territoriale dagli Ats (Ambiti sociali territoriali) che hanno il compito di programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività. Nel dettaglio, la Conferenza unificata dovrà provvedere alla definizione delle linee guida per l’attuazione degli interventi e per l’adozione di atti di programmazione integrata, garantendo l’omogeneità del modello organizzativo degli Ats e la ripartizione delle risorse assegnate dallo Stato per il loro finanziamento.

Accertamento dell'invalidità

Infine, tra i vari decreti merita attenzione anche quello che prevede la modifica della procedura per l’accertamento dell’invalidità. Tale modifica dovrà dunque riprendere la definizione di disabilità della Convenzione Onu.

In tal senso, come leggiamo su invaliditaediritti.it, "la legge delega prevede l’adozione della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF), congiuntamente alla Classificazione internazionale delle malattie (ICD), ma anche di ogni altra eventuale scala di valutazione disponibile e consolidata nella letteratura scientifica e nella pratica clinica. La valutazione di base include anche tutti quelli accertamenti che sono introduttivi ai successivi accertamenti connessi all’inclusione lavorativa e alla condizione di alunno con disabilità. La valutazione di base, che dovrebbe essere ricondotta ad un unico procedimento, dovrà contenere anche tutte le informazioni utili alla concessione di assistenza protesica, sanitaria e riabilitativa, all’individuazione della non autosufficienza e dei requisiti necessari per l’accesso ad agevolazioni fiscali, tributarie e relative alla mobilità".

