Regali di Natale hi-tech e solidali per contribuire ai sogni di chi non vede e non sente

Un dono fatto con il cuore rende felice non solo chi lo riceve, ma anche chi lo fa, soprattutto se quel dono racchiude un significato più grande. Per il Natale 2022 la Fondazione Lega del Filo d’Oro Onlus, dal 1964 al fianco delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali, propone una serie di regali solidali per concludere i lavori e avviare le attività del Centro Nazionale di Osimo (AN) - punto di partenza del percorso educativo-riabilitativo di bambini e adulti sordociechi e delle loro famiglie provenienti da tutta Italia - aiutandoli concretamente a migliorare la qualità della loro vita ed evitare l’isolamento.

Le idee regalo hi-tech e solidali pensate per il Natale 2022

Per gli appassionati di High Tech, tra le ultime novità in catalogo, ci sono: la pratica e portatile Cassa Bluetooth da 3W, dotata dell’ultima tecnologia bluetooth in versione 5.0 che assicura un raggio di copertura di 10 metri, con batteria integrata e ricaricabile tramite cavo USB (donazione minima 15 €);

l’utilissimo Yoyo, cavo di ricarica multiplo retrattile con una lunghezza di 120 cm, ideale per essere utilizzato a casa, sul divano, in ufficio, in macchina, oppure in viaggio. Da un lato ha il connettore USB standard, e dall’altro un connettore 3 in 1 che include uscita Type C, micro-USB e Lightning (donazione minima 5 €);

e il Power Bank, caricatore portatile da 4000 mAh e output da 1A con doppio connettore Type C e Lightning, ultrasottile e ideale come ricarica di emergenza da tenere sempre in tasca o in borsa. Inoltre, per collegarlo al telefono non ha bisogno di ulteriori cavi: il cavo con connettore Lightning è alloggiato nella scocca ed è pronto all’uso mentre, sempre nella scocca, è posizionato anche un adattatore Type C per i telefoni di nuova generazione (donazione minima 18 €).

Per chi preferisce l’utilità, non possono mancare gli auricolari wireless stereo con custodia e base di ricarica a induzione magnetica, tecnologia e comodità da tenere sempre in tasca (donazione minima a partire da 17€); oppure si può optare per il Pop Grip, un comodo supporto adesivo adatto a tutti i tipi di smartphone e tablet, utile per reggere meglio il proprio cellulare ed evitare cadute, utilizzabile anche come supporto per vedere video o fare videochiamate (donazione minima 10 €);

Un’alternativa elegante ed intramontabile è sicuramente la pregiata penna a sfera con meccanismo a rotazione e refil in inchiostro nero, fornita di astuccio in metallo (donazione minima 10 €);

infine, per avere sempre a portata di mano uno spazio di memoria portatile, c’è anche la chiavetta USB da 8 GB, con il video (cancellabile) di presentazione della Lega del Filo d’Oro (donazione minima 10 €).

Per maggiori informazioni sui regali solidali della Lega del Filo d’Oro è possibile visitare il sito nataleconilcuore-shop.it