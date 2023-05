“La persona "emarginata", qua, non esiste, siamo tutti sullo stesso piano”. Ecco il percorso di Aurora

Fare il genitore non è semplice, sotto molti aspetti. Tale compito, infatti, non richiede unicamente di soddisfare i bisogni basilari di un figlio, ma anche di sostenerlo e guidarlo lungo la strada, affinché possa crescere in modo armonioso e sia in grado di affrontare le sfide che si presenteranno durante il suo percorso.

Questo si rivela ancora più oneroso nel caso dei genitori di bambini con particolari difficoltà, dove i dubbi e le incertezze sembrano amplificati.

Ecco perché è importante che venga dato loro il giusto supporto.

La Lega del Filo d’Oro si propone di aiutare giovani e adulti sordociechi e pluriminorati psicosensoriali, ponendosi come punto di riferimento in tutta Italia, per loro e per le loro famiglie, con l’obiettivo di migliorarne la qualità della vita.

Bambini come Aurora, la cui storia viene raccontata dalla sua mamma.

Aurora e i traguardi raggiunti

Aurora, che compie 8 anni a giugno, è nata con un’infezione congenita da citomegalovirus.

Purtroppo, la diagnosi è stata fatta troppo tardi, e questo le ha fatto perdere l’udito e le ha causato un ritardo psicomotorio.

Inizialmente, la situazione non è stata delle più semplici da gestire: spiega la mamma:

“A 11 mesi l’ho dovuta sottoporre ad un intervento di impianto cocleare [...] quando glieli abbiamo attivati, è stata una tragedia. Lei piangeva, urlava, non ne voleva sapere di sentire”.

Il lavoro svolto è stato molto impegnativo, basti pensare che Aurora ha accettato l’impianto cocleare dopo ben 3 anni.

Eppure, grazie alla Lega del Filo d’Oro, i traguardi raggiunti sono stati numerosi (e altri ci sono e ce ne saranno in futuro): dallo stare seduta da sola al camminare, fino al miglioramento della comunicazione.

Oggi, Aurora è una bambina serena, che ama ballare, ascoltare musica e pianoforte, adora andare in bicicletta, sullo skateboard e arrampicarsi. Oltre che per lei, la Lega del Filo d’Oro è stata un sostegno prezioso anche per la famiglia, come racconta la mamma:

"La Lega del Filo d’Oro è stata una grossa opportunità per rinascere come genitore. Non mi sento sola e non mi sento abbandonata; trovo comprensione, non mi sento giudicata in questo posto”.

Ogni gesto è importante

Per poter continuare a supportare bambini come Aurora, è fondamentale il contributo di tutti.

Ogni aiuto è, infatti, è una goccia nel mare della speranza.

In questo periodo si può destinare il proprio 5x1000 alla Lega del Filo d’Oro.

Per farlo, è sufficiente inserire la propria firma e il Codice Fiscale 80003150424 nella propria dichiarazione dei redditi, nell’area a sostegno degli Enti del Terzo Settore: si tratta di un gesto d’amore, che non costa nulla, ma che, per tante famiglie, rappresenta #unaiutoprezioso.