“Qui siamo come in famiglia”: la mamma di Aida racconta il loro percorso

Avere un bambino nella propria vita è una delle esperienze più belle e gratificanti che si possano vivere. Quest’esperienza è una fonte di gioia, di amore, di speranza e di crescita personale.

I più piccoli sono in grado di insegnare, agli adulti, a vedere il mondo con occhi nuovi, a scoprire la meraviglia delle piccole cose, ad essere più pazienti, generosi e responsabili.

Sono esseri unici e speciali, che sono definiti da una propria personalità e che hanno peculiari talenti e sogni; sono parte di noi, ma allo stesso tempo, sono individui diversi e autonomi.



Oltre ad essere una grande gioia, però, un bambino, quando entra nella vita di un adulto, rappresenta anche una sfida, un impegno e una responsabilità, infatti, richiede tempo, attenzione, cura e dedizione, mette alla prova, pone di fronte ai propri errori, portando i genitori a correggersi e migliorarsi.

Ciò vale per tutti i bambini, ma è ancora più evidente nel caso di quelli con disabilità: ogni esperienza, ogni traguardo, infatti, richiedono uno sforzo e un impegno ancora maggiori.

Per questo, la Lega del Filo d’Oro si dedica ad aiutare le persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali e le loro famiglie, per offrire supporto e non farle sentire sole.

È il caso di Aida, una bambina che, fin da piccola, ha dovuto superare diversi ostacoli.

Aida e il suo luminoso sorriso

Aida è una bambina dolcissima e gioiosa, con tanti interessi: ama tantissimo stare in acqua (la sua grande passione, infatti, è il mare), è espansiva e dimostra apertamente i suoi stati d’animo.

Racconta la mamma:

“Se è emozionata, ci stringe forte, ma i suoi sentimenti si riflettono, soprattutto, nel sorriso. Noi siamo amorevoli con lei e lei lo è con tutti”.

Aida ha un’ipoacusia bilaterale, motivo per cui ha l'impianto cocleare; inoltre, ha difficoltà nel linguaggio ed una cataratta congenita. La strada di Aida è stata lunga e complicata, le sfide da affrontare sono molte e ce ne saranno ancora nel suo percorso di vita.

Poter contare sul supporto della Lega del Filo d’Oro rappresenta un prezioso aiuto, su molti fronti.

“Quando siamo stati chiamati, non abbiamo avuto dubbi nell'accettare di trasferirci qua ad Osimo (dalla Campania ndr.) nonostante i grandi sacrifici perché, forse, il più grande pensiero di noi genitori di questi bambini un po' speciali, è il ‘dopo di noi’. Siamo una famiglia, qui, Aida si sente a casa e viene volentieri. La mattina si sveglia e il primo pensiero sono la scuola, gli amici e le maestre, che lei nomina anche di notte durante i sogni. Quindi è assolutamente una realtà e per fortuna che esiste la Lega del Filo d'Oro"

Aida si sente a suo agio con gli altri, prende parte a diverse attività, va volentieri a scuola e va d’accordo sia con gli amici che con le maestre.

Grazie al supporto degli operatori, la bambina riesce a raggiungere numerosi traguardi, sorprendendo i suoi genitori.

“Con gli operatori abbiamo un rapporto bellissimo: noi parliamo ogni giorno, loro mi raccontano tutto quello che fa Aida.

Lei ci stupisce ogni giorno, ogni volta che dice una parola nuova, ci abbraccia, ci guarda, ci coccola. Adora gli animali e, qualche giorno fa, hanno iniziato un nuovo progetto di Pet Therapy. Questo le ha dato la possibilità di vedere i cavalli, di toccarli, è una cosa bellissima”.

Grazie alla Lega del Filo d’Oro, Aida fa, ogni giorno, dei piccoli cambiamenti, imparando continuamente qualcosa di nuovo.

Inoltre, i genitori non si sentono soli nell’affrontare questo difficile e faticoso percorso.

“Mi rendo conto che ogni giorno che passa, Aida migliora un po' di più, grazie alla Lega del Filo d’Oro e a questa opportunità che ci è stata data”.

Ogni contributo è importante

Ecco perché il lavoro della Lega del Filo d’Oro è importante, sia per le persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali che per le loro famiglie: l’aiuto offerto, infatti, fa sì che nessuno si senta solo.

Per continuare a fornire questo supporto, però, è fondamentale che ognuno dia il proprio contributo.

Ad esempio, è possibile destinare il proprio 5x1000 alla Lega del Filo d’Oro.

Per farlo, è sufficiente inserire la propria firma e il Codice Fiscale 80003150424 nella dichiarazione dei redditi, nello spazio riservato al sostegno degli Enti del Terzo Settore.

Si tratta di un gesto semplice, che non costa nulla, ma che, per tante famiglie, è #unaiutoprezioso che può ridare speranza.