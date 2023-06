“Un distacco difficile, ma con la consapevolezza che era un'opportunità”. Il percorso di Giancarlo

La vita è un percorso articolato, fatto da un continuo susseguirsi di avvenimenti di varia natura.

Ogni persona si trova ad affrontare sia situazioni positive che negative che, nei momenti più duri possono generare sofferenza, stress, ansia o dolore.

Tuttavia, gli eventi della vita possono anche essere visti come opportunità di crescita, di apprendimento e di cambiamento.



Riuscire a intravedere un barlume di speranza, anche nelle situazioni più difficili, è fondamentale per trovare la forza di andare avanti.

Così come hanno fatto Patrizia e suo figlio Giancarlo che, grazie al supporto della Lega del Filo d’Oro, sono riusciti a guardare al futuro con più serenità.

Ritrovare la speranza

Giancarlo ha 33 anni ed è nato a Lucera, in provincia di Foggia. La sua situazione è piuttosto complicata: ha solo un residuo visivo e uditivo, non parla, ha una disabilità motoria e dopo le ultime complicazioni, si alimenta con la Peg (gastrostomia endoscopica percutanea).

Purtroppo, i problemi si presentano da subito: dopo un’asfissia da parto, si manifesta la difficoltà respiratoria, dopodiché arrivano le diagnosi, che non prospettano nessun miglioramento

Patrizia senza supporto e di soli 20 anni, ha però la fortuna di scoprire la Lega del Filo d’Oro: quando vengono accolti, per loro si aprono le porte di una realtà nuova, completamente diversa da quella conosciuta fino a quel momento.

Racconta Patrizia:

“Ci hanno dato la speranza di vita, di poter vivere in un contesto sociale; cosa che non mi sembrava vera, perché mi ero, praticamente, chiusa in casa con questo bambino a fare solo delle terapie, a piangere e girare in ospedale”.

Tra gli aspetti che più colpiscono Patrizia, c’è il fatto di sentirsi in famiglia e di poter contare sull’aiuto attento di persone preparate e amorevoli.

“Sembrava quasi impossibile che qualcun altro potesse prendersi cura di lui quanto me [...], invece si è creato un legame di fiducia: sapevo che, in quelle ore, c'era qualcuno che quanto me sapeva, o meglio di me, era in grado di occuparsi di Giancarlo”.

Giancarlo viene supportato, fin da piccolo, dalla Lega del Filo d’Oro e, dal 1992 al 1997, lui e la sua mamma si sono anche trasferiti al Centro di Osimo, affinché fosse seguito più da vicino.

Dopo un periodo all’Istituto Serafico di Assisi, finalmente Patrizia e Giancarlo si sono potuti riavvicinare a casa, appoggiandosi al Centro Residenziale di Molfetta, dove il ragazzo vive da 9 anni.

“La Lega del Filo d'Oro rappresenta la mia vita e quella di mio figlio: se non ci fosse, mi sentirei completamente persa, se non forse, anche, disperata. Ti accolgono, ti abbracciano e ti dicono di stare tranquilla, perché loro ci sono davvero per dare una mano, non ti lasciano sola neanche nei momenti più difficili”.

Un aiuto prezioso

L’apertura di Centri e di Sedi Territoriali della Lega del Filo d’Oro, nelle varie regioni italiane, è fondamentale proprio per rispondere alle necessità delle famiglie.

Per poter raggiungere questo traguardo, però, è necessario il contributo di tutti.



Un modo per offrire il proprio aiuto è destinare il proprio 5x1000 alla Lega del Filo d’Oro, inserendo la propria firma e il Codice Fiscale 80003150424 nella propria dichiarazione dei redditi, nell’area a sostegno degli Enti del Terzo Settore.

È un gesto semplice, che non costa nulla, ma che, per tante famiglie, rappresenta #unaiutoprezioso.