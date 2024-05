Riuscire a sorridere nonostante le difficoltà: la storia di Sveva

La nascita di un bambino porta gioia nell’ambiente familiare, ma può anche essere fonte di ansia.

Accogliere un nuovo venuto, infatti, può creare dubbi e incertezze, derivanti dall’insicurezza del diventare genitore.

Questo sentimento ha una risonanza decisamente maggiore nel caso in cui il proprio bambino abbia delle difficoltà particolari.

È il caso di Sveva, nata con la sindrome di Charge, e della sua famiglia che, per prendersi cura di lei nel modo migliore, si è rivolta alla Lega del Filo d’Oro.

La Fondazione, infatti, aiuta bambini e adulti sordociechi e pluriminorati psicosensoriali, essendo un punto di riferimento in tutta Italia per l’assistenza, l’educazione, la riabilitazione, il recupero e la valorizzazione delle potenzialità residue e il sostegno alla ricerca della maggiore autonomia possibile.

Riuscire a sorridere nonostante le difficoltà

Già dalla nascita, Sveva e la sua famiglia sono costretti ad affrontare delle notevoli difficoltà. La piccola, infatti, nasce con la sindrome di Charge, una patologia rara che riguarda un bambino su 10 mila in Italia e che colpisce vari organi, tra cui il cuore e gli occhi.

Tale sindrome le ha causato la perdita dell'udito, creandole anche problemi a livello respiratorio.

La sua famiglia non si è data per vinta e si è rivolta alla Lega del Filo d’Oro.

Qui, un’équipe interdisciplinare – composta da psicologi, pedagogisti, fisioterapisti, operatori educativo-riabilitativi ed altre figure professionali – si è attivata, concentrandosi non su ciò che Sveva non poteva fare, bensì su quali fossero le sue reali potenzialità, lavorandoci e rafforzandole.

Ciò le ha permesso di fare notevoli progressi.

Afferma la mamma dopo il primo trattamento:

«Quello che è riuscita a fare in 3 settimane al centro di Osimo, non lo ha fatto in 3 anni. È stata una svolta!».

Da quel giorno sono stati fatti molti passi avanti e, oggi, Sveva riesce a camminare e correre.

È una bambina felice che prosegue con le sue piccole, grandi, conquiste.



Ciò che ha fatto la differenza è stata la comprensione delle reali esigenze individuali, e la creazione di un percorso unico, attraverso l’elaborazione e lo sviluppo di un programma educativo-riabilitativo su misura che ha favorito l’acquisizione di maggiori autonomie, l’incremento dell’autodeterminazione e il conseguimento di traguardi significativi.

Un aiuto prezioso

Nei casi come quello di Sveva e della sua famiglia, sono fondamentali sia il supporto da parte di specialisti formati e competenti, sia l’apporto umano, emotivo e relazionale.

Sapere di poter contare su un appoggio professionale e partecipe, infatti, offre la speranza di un futuro sereno che, in alcune condizioni, sembra una meta irraggiungibile.

Per essere accanto a un sempre maggior numero di persone, però, la Lega del Filo d’Oro ha bisogno del contributo di tutti.

Ogni azione è una preziosa goccia che alimenta il mare della speranza.

Si può essere vicini a chi non vede e non sente in modo semplice e gratuito, destinando il 5x1000 alla Lega del Filo d’Oro.

Basta inserire la propria firma e il Codice Fiscale 80003150424 nella propria dichiarazione dei redditi, nell’area a sostegno degli Enti del Terzo Settore.

Un piccolo gesto, che non costa nulla, ma che dà speranza a tante famiglie, trasformandosi in #unaiutoprezioso.