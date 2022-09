Disorientati dalla transizione energetica in atto? Non affrontatela da soli

Signore e signori, la transizione energetica è qui!

Sostenibilità ambientale, efficientamento energetico, energie rinnovabili… vi dicono niente questi concetti? La transizione è in atto, che voi lo vogliate oppure no. E dobbiamo tutti farci i conti.

Letteralmente, s’intende, perché le bollette di luce e gas non si pagano da sole.

È necessario, quindi, capire come affrontare nel migliore dei modi questo momento così delicato, ma anche imprevedibile. Se poi troviamo anche il modo di risparmiare qualcosa in bolletta, ancora meglio!

I fornitori tradizionali non riescono a tenere il passo dei rincari

Già, perché, anche volendo tralasciare per qualche momento le grandi questioni energetiche e ambientali del Pianeta, ciò che ci tocca più da vicino è proprio la bolletta, il budget familiare che viene dilapidato e affossato dai rincari di questo periodo sui beni di prima necessità, tra cui anche le utenze domestiche.

E sappiamo già che i grandi operatori del settore possono fare poco e nessun sistema centralizzato riesce a contrastare questa deriva. È vero, molti di loro si sono già convertiti alle fonti di energia rinnovabile, ma nonostante questo e il fatto che tentino di allettarci con offerte e promozioni, comunque non riescono a compensare i rincari. E poco conta, se questi derivano da una guerra, da una pandemia o dall’inflazione galoppante.

Ciò che serve, allora, è un'alternativa che consenta di sfruttare sì le fonti rinnovabili, ma in modi nuovi e diversi, che esulino dai tradizionali sistemi di mercato e permetta di non incappare in folli rincari. Anzi, ancora meglio sarebbe se questa alternativa ci portasse qualche sconticino in bolletta.

L’alternativa esiste! La Legge 8/2020 che disciplina e riconosce il sistema delle comunità energetiche basate sull’autoconsumo collettivo.

Breve guida all’autoconsumo collettivo

Mai sentito parlare di autoconsumo collettivo? A parlarcene, in modo esauriente e chiaro, è stato il Prof. Leonardo Setti, ricercatore presso l’Università di Bologna, che lo definisce così:

“È un processo che impariamo a conoscere adesso, perché si inizia a parlare di comunità energetiche: le persone possono produrre e consumare energia sul territorio. In realtà, lo si è sempre fatto: ogni volta che una famiglia con impianto fotovoltaico produce energia in eccesso, questa viene immessa nella rete e consumata in prossimità dagli altri utenti. L’unica differenza è che, con le comunità energetiche, si salta l’intermediazione “costosa” e non necessaria degli operatori tradizionali del settore.”

In termini tecnici, dunque, un kWh viene autoconsumato collettivamente, quando un soggetto appartenente a una comunità lo consuma contestualmente a quando un altro o più soggetti della stessa comunità lo produce.

Da queste premesse deriva, ovviamente, il concetto di comunità energetica, prospettato dalla Legge 8/2020. È ancora il Prof. Setti a chiarirci le idee a riguardo:

“Si tratta di un’associazione di almeno tre soggetti appartenenti alla stessa area territoriale comunale, uno dei quali possessore di impianto fotovoltaico. Quest’ultimo, detto prosumer, sarà il produttore-consumatore dell’energia immessa in rete, mentre gli altri saranno solo consumatori. Per entrambe le figure lo Stato prevede un sistema premiante che al momento, in attesa del decreto attuativo, elargisce 0,10-0,11 € per ogni kWh autoconsumato collettivamente attraverso un fondo pubblico gestito e contabilizzato dal Gestore del Sistema Elettrico (GSE), tramite lettura diretta dei contatori”.

Nota dolente di questo sistema è che, come naturale, trattandosi di un’iniziativa pubblica, la sua attuazione risulta complicata e cavillosa, tanto che prevede alcuni requisiti quali, tra le altre cose, la necessità per i membri della comunità energetica di dotarsi di uno Statuto e di organi direttivi, oltre che di redigere un bilancio annuale semplificato e aprire un conto corrente dedicato. Il tutto a fronte di un premio erogato annualmente alla comunità, la quale lo suddivide in seguito tra i membri.

Comunità Solari: la prospettiva privata che semplifica le cose

Una valida alternativa a questo sistema la propone, però, Comunità Solari, un’associazione no profit nata in seno al Tecnopolo di Rimini, che sfrutta una piattaforma tecnologica sviluppata dall’Università di Bologna. Il Tecnopolo di Rimini è sede delle attività di ricerca, innovazione e sviluppo della Provincia di Rimini. È specializzato con il CIRI FRAME (Centro Interdipartimentale Ricerca Industriale fonti rinnovabili, ambiente, mare ed energia) nello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, si occupa di monitoraggio dell’inquinamento ambientale e dell’ottimizzazione dell’uso di materia ed energia.

Il Prof Setti ci spiega che “l’associazione, nata nel 2015 per gestire un progetto sperimentale di piattaforme fotovoltaiche condivise di comunità solare, realizzate nel lontano 2010 in quattro Comuni dell’area metropolitana di Bologna, si pone come obiettivo quello di studiare e sviluppare strumenti utili ad accompagnare e alfabetizzare i cittadini, educandoli a cogliere questa opportunità offerta dalla transizione energetica, dalle energie rinnovabili e dalle comunità energetiche.

Il modello di comunità solari, di fatto, semplifica e sburocratizza quello pubblico delle comunità energetiche, rendendolo più alla portata del cittadino. Le differenze tra i due sistemi ce le ha illustrate, ancora una volta, il Prof. Setti:

“Innanzitutto, vi è un’unica associazione di riferimento a livello nazionale per tutti i membri delle diverse comunità solari, locali, quali sezioni di scambio di energia i cui confini sono rappresentati dai territori comunali, oltre che un’unica piattaforma tecnologica tramite la quale vengono gestite tali comunità”.

I vantaggi di partecipare a una comunità solare

E se da un lato, rimane la necessità di costituire la comunità solare con un minimo di tre persone, di cui almeno una con impianto fotovoltaico, dall’altro il sistema premiante comporta alcune differenze sostanziali:

• I premi si differenziano diversamente tra il produttore che recupera 0,15 €/kw per ogni kw consumato dai consumer e il consumatore a cui ne vengono rimborsati, invece, 0,25 €/kw;

• I premi vengono erogati in un’unica soluzione annuale direttamente all’utente sotto forma di sconto in bolletta, previo accordo con il fornitore;

• Il fondo che elargisce i premi è privato e versato dalla Solar Info Community Srl, una Società Benefit che ha lo scopo di generare comunità energetiche tra le imprese private e che è a sua volta generata attraverso progetti di responsabilità sociale d’impresa;

• Il bonus viene contabilizzato non da contatore, ma attraverso appositi Smart meter, consegnati a ciascun utente, che ne monitorano i consumi.

A differenza del sistema statale, poi, alle comunità solari si può accedere anche con impianti fotovoltaici costruiti prima di marzo 2020, con pannelli installati con bonus del 110%, si può effettuare lo scambio sul posto e si può partecipare con il conto energia.

Comunità Solari coinvolge anche le imprese sul territorio

Un sistema, dunque, più pratico e flessibile, per i cittadini, ma anche per le imprese, in quanto Comunità Solari sta cercando di coinvolgere le imprese sul territorio a diventare prosumer, investendo in impianti fotovoltaici o utilizzando quelli già in uso.

“Questo è un sistema che piace agli imprenditori, perché possono fare welfare sociale sul proprio territorio”, specifica il Prof. Setti, aggiungendo, poi che “questa attività può premiare anche i dipendenti che abitano in quei comuni sostenuti dalle imprese.”

Una soluzione, dunque, che andrebbe a vantaggio dell’azienda, da un lato, in termini di welfare sociale sul territorio, e dall’altro con benefici diretti, quali un consumo ridotto in bolletta, al quale si aggiungerebbe il rimborso dello Stato, e un investimento in tecnologie per l’energia rinnovabile ammortizzabile in soli 3-4 anni.

L’obiettivo di Comunità Solari, nel voler coinvolgere le imprese, è trasformare così le grandi aree industriali sul territorio in altrettanto grandi centrali green.

La mobilità elettrica secondo Comunità Solari

Un altro servizio realizzato all’interno di Comunità Solari è quello dedicato alle infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica. Le diverse sezioni di Comunità Solari possono sviluppare colonnine da 22kw, pagate e gestite dalla comunità, nell’ottica di ridurre i costi delle famiglie detentrici di auto elettriche.

Tali colonnine, dette Community Charger, permettono ai membri della comunità solare proprietaria di ricaricare illimitatamente le proprie vetture elettriche a soli 20€ al mese. Si è così calcolato un risparmio su budget familiare tra i 250-300 € all’anno nella bolletta della luce.

Un ultimo consiglio per vivere felici in una comunità solare

Insomma, entrare a far parte di una comunità solare non significa solo un risparmio in bolletta, ma significa soprattutto creare un network di persone e, perché no, imprese. Significa non rimanere soli in questo passaggio tanto delicato della transizione energetica, che rappresenta un cambiamento epocale che, effettivamente, può lasciare disorientati.

Il Prof. Setti conferma che “il Centro per le Comunità Solari nasce proprio per insegnare alle famiglie a consumare in maniera intelligente” e ci regala, a tal proposito, un ultimo consiglio che va contro tutto quello che gli operatori tradizionali ci hanno sempre suggerito sullo sfruttare le fasce serali e notturne per accendere lavatrici e lavastovigli:

“In una comunità solare conviene consumare energia della rete nel momento in cui questa viene emessa e cioè di giorno, quando il sole è ben alto nel cielo e i pannelli fotovoltaici funzionano a pieno regime”.

Per info e contatti scrivere a info@tecnopolorimini.it