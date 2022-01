Un’accademia d'eccellenza per diventare attore professionista

Ogni giorno la richiesta di nuovi attori si fa più consistente. Con innumerevoli nuove produzioni, la possibilità di approdare sul grande schermo è sempre più concreta. E in un settore in crescita come quello dell’intrattenimento multimediale e del cinema le possibilità di lavoro sono aumentate esponenzialmente negli ultimi tempi. È ormai tangibile il fatto che sempre più case di produzione danno vita a film e serie tv in quantità maggiore rispetto agli anni passati.

La professione di attore non è mai stata richiesta come ad oggi. Ma essere un attore professionista è un lavoro a tutti gli effetti, e come ogni lavoro deve essere preparato e approfondito al meglio in fase di studio. Oggi più che mai in Italia è orami decaduto il ‘mito’ secondo il quale recitare sia un hobby.

Gli ingredienti per un buon attore: lavoro sulla tecnica e valutazione

Per essere un buon attore serve formarsi presso strutture che permettano di tirare fuori il potenziale e che consentano di valorizzare l’originalità. È necessario un lavoro costante sulla tecnica: l’attore lavora con qualcosa di invisibile, le emozioni, e per far questo ha bisogno di esercitarsi con costanza guidato da figure esperte che possano aiutarlo a potenziare la sua comunicazione emotiva.

Oltre alla formazione è però necessario essere valutati e riconosciuti da figure competenti. Per questo ogni regista affida la ricerca dei giusti attori ai Casting Director: questa figura professionale è di fondamentale importanza nell’assegnazione dei ruoli del cinema. E ogni attore per ottenere un ruolo in un film non potrà fare a meno né della tecnica né del giudizio del Casting Director.

Formarsi in un’accademia con l’aiuto di professionisti del cinema

Sulla base di questo fondamentale binomio, Universal Film Academy, fondata da Alessandro Cardia, ha organizzato una serie di audizioni per l’accesso in Accademia in cui si simulerà un provino cinematografico. Le sessioni si terranno a Milano il 5-6 febbraio con una protagonista d’eccezione: a coadiuvare Universal Film Academy ci sarà Michela Forbicioni, la più importante Casting Director italiana.

L’obiettivo delle audizioni è quello di scoprire gli attori di domani e dar loro la possibilità di intraprendere un percorso formativo d’eccellenza strutturato sulla pratica, al fianco di grandi professionisti. Frequentando l’accademia ogni partecipante avrà modo di potenziare le sue capacità attoriali e di sviluppare le tecniche e le conoscenze necessarie per intraprendere il mestiere.

Una grande occasione per tutti gli aspiranti attori, i quali potranno mettere in mostra le proprie abilità di fronte all’occhio attento di una professionista del calibro di Forbicioni e iniziare a conoscere i meccanismi del mondo del cinema più da vicino.

Per partecipare alle audizioni di Universal Film Academy è necessario prenotare, scrivendo a segreteria@universalfilmacademy.com, o chiamando uno dei seguenti numeri telefonici: 055-3241101 e +393485639262 (sede di Firenze); 02-40707014 (sede di Milano). Sulla pagina Instagram saranno pubblicate tutte le novità sull’Accademia.