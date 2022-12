Vivi il Natale: i prodotti della tradizione toscana protagonisti di una gustosa campagna natalizia

Aria frizzantina, lucine colorate e tanti momenti da passare insieme ad amici e parenti. Basta poco, in effetti, per descrivere la tipica atmosfera natalizia.

Eppure, Natale non sarebbe tale senza i dolci della tradizione. E se questa tradizione, poi, è quella toscana, le cose diventano subito ancor più intriganti e gustose per il palato. Avete mai provato il panforte? Frutta candita, miele, spezie e mandorle per questo dolce gustosissimo. E i ricciarelli? Biscotti di pasta di mandorle e zucchero: una vera delizia in grado di trasportarvi in un mondo a sé stante, dove non esiste nient’altro che voi, le sensazioni e le immagini che questo evoca nella vostra mente.

Un piacevole effetto collaterale del cibo buono, gustoso e di qualità, a maggior ragione con i prodotti natalizi, capaci di evocare un intero mondo di tradizioni, colori, luci, suoni e voci.

Già, pare strano ma le voci sono, forse, la parte più importante di questo sogno natalizio “a bocca aperta”, perché la loro presenza significa che attorno a voi ci sono persone, amici e familiari, con cui state condividendo l’esperienza.

Menchetti: molto più di un panificio

A supportare questa visione conviviale della cibo è Panificio Menchetti, un vero e proprio riferimento gastronomico per tutta la Toscana.

Certo, il nome può confondere, perché Menchetti nasce sì come panificio, ma in oltre 70 anni di storia, è diventato anche pasticceria, ristorante, caffetteria e luogo d’incontro privilegiato di un’intera community di buongustai.

Clienti affezionati in grado di apprezzare l’attenzione messa da Menchetti nella ricerca di materie prime di altissima qualità e la vasta gamma di prodotti da forno che, nella stagione natalizia, riesce a superare ogni aspettativa di gusto, con i prodotti tipici della tradizione toscana a farla da padroni indiscussi.

Il cibo è condivisione e convivialità: tre generazioni la pensano così

E che si decida di acquistarli in uno dei tanti negozi Menchetti o sull’e-shop, sempre ben fornito, poco cambia, a meno che non si voglia organizzare una cena in grande stile, ad esempio, tra colleghi o amici. In questi casi, i locali di Menchetti sono ideali per ospitare anche grandi comitive.

La convivialità, infatti, è alla base della filosofia di Menchetti da ben tre generazioni. E condividere con amici e familiari un pasto, qualunque esso sia durante la giornata, rende l’esperienza indimenticabile, tanto quanto i profumi, i sapori e le suggestioni che regalano le pietanze.

Con VIVI IL NATALE Menchetti ci regala dolci suggestioni natalizie

E, a proposito di suggestioni, quest’anno, per Natale, Menchetti gioca con la materia e realizza ambientazioni natalizie tipiche della Toscana utilizzando i suoi stessi prodotti e trasformando, ad esempio, il Pandoro in un monte innevato tutto da scalare, o ricreando interi mondi, paesaggi e atmosfere del Natale.

Lo fa con la campagna “VIVI IL NATALE CON ME”, ideata proprio per celebrare, dopo due anni di separazioni forzate, il desiderio di stare insieme a festeggiare il Natale, condividendo i prodotti della tradizione toscana e cancellando tutte le amarezze passate con il dolce sapore di un ricciarello o di una fetta di Panforte.

E allora, non vi resta che dare quel benedetto morso e scoprire in che mondo vi trasporterà Panificio Menchetti questo Natale.