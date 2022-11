Come dormire al caldo risparmiando sulla bolletta

Dopo un inizio stagione caratterizzato da un clima piuttosto mite, l’autunno è, ora, entrato a pieno titolo nella sua condizione più tradizionale, con giornate uggiose e un sensibile abbassamento delle temperature.

È, quindi, arrivato il momento di pensare a come affrontare la stagione fredda.

Naturalmente, gli accorgimenti per rimanere al caldo non coinvolgono solo i momenti in cui si esce di casa, ma soprattutto quelli durante i quali ci si trova nella propria abitazione.

Quest’anno, tra l’altro, c’è un aspetto rilevante di cui è necessario tener conto: l’elevato incremento del prezzo di energia elettrica e gas, dovuto all’attuale condizione socio-politica.

La situazione incerta ha, infatti, contribuito all’impennata avuta dai prezzi di energia elettrica e gas naturale; naturalmente, per far fronte alla carenza energetica, sono stati presi alcuni provvedimenti.

Ad esempio, le regole sono state rese più stringenti, modificando il tetto della temperatura concessa presso le proprie abitazioni, passato dagli usuali 20°C agli attuali 19°C o, ancora, riducendo di 1 ora al giorno il tempo massimo finora consentito per l’accensione del riscaldamento.

Nonostante le limitazioni all’utilizzo del riscaldamento, però, bisogna aspettarsi una stagione fredda all’insegna di costanti aumenti e, di conseguenza, mettersi ai ripari.

Per questo motivo, nonostante le precauzioni prese, ognuno cerca di ridurre i propri consumi per risparmiare quanto più possibile, tentando di trovare un equilibrio tra avere un ambiente caldo e piacevole ed evitare di incappare in bollette troppo salate.

Una soluzione alternativa

Una valida soluzione al problema è quella di focalizzarsi sulla condizione del singolo; se, infatti, riscaldare sufficientemente gli ambienti della casa può essere difficile e dispendioso, puntare sul benessere personale rappresenta un vantaggio anche a livello di comfort individuale (la percezione del freddo non è, infatti, uguale per tutti).

Ciò è possibile optando per Scaldasonno e coperte riscaldabili.

A questo proposito Imetec, storica azienda italiana del piccolo elettrodomestico, propone una gamma di prodotti che, oltre a garantire comodità e calore, dedica un’attenzione speciale al consumo energetico, grazie alla tecnologia brevettata Adapto.





Riposare in un caldo abbraccio

Scaldasonno Adapto Purity di Imetec è il prodotto perfetto per le fredde notti autunnali e invernali: prepara il letto ad un sonno davvero ristoratore, rendendolo caldo, pulito e accogliente.

Grazie alla tecnologia di cui è dotato, può sfruttare i 150 W di potenza per scaldare il giaciglio rapidamente, in totale sicurezza, per poi ridurla, in automatico, quando viene raggiunta la temperatura desiderata.

Scaldasonno Adapto Purity controlla, regola e stabilizza il clima in base alla temperatura corporea e a quella dell’ambiente esterno, creando le condizioni ideali per un sonno rigenerante.

Per garantire la sicurezza, inoltre, viene effettuato un controllo costante della temperatura 25 volte al secondo.

In aggiunta alle caratteristiche sopraelencate, è stata riservata grande attenzione anche all’aspetto igienico.

Per questo, la composizione di Scaldasonno è stata, accuratamente, studiata: il tessuto, composto al 100% da caldo cotone italiano, è dotato di trattamento antibatterico Purity agli ioni di zinco, che protegge dalla proliferazione dei batteri e preserva l'igiene nel letto.

Tale trattamento mantiene un'efficacia duratura, anche dopo il lavaggio.

Scaldasonno dispone di ben 6 temperature tra cui scegliere, per trovare il livello di calore più adatto alle personali esigenze.

Inoltre, è possibile selezionare l’autospegnimento a 1, 3 o 9 ore, così da riposare serenamente, senza preoccupazioni: in caso di anomalie, infatti, il sistema di sicurezza Electro Block interviene immediatamente.



Grazie alle sue caratteristiche, Scaldasonno Adapto Purity consente, quindi, di riposare in un caldo abbraccio, risparmiando.

Per prima cosa perché, utilizzandolo, è possibile mantenere la temperatura della stanza più fresca, risparmiando sul riscaldamento.

In seconda battuta, perché vanta consumi, davvero, bassi: bastano pochi centesimi a notte per dormire al caldo.

Tepore e comfort anche di giorno

Le soluzioni per scaldarsi senza consumi eccessivi non si limitano alla notte, però: per i momenti di relax quotidiani, infatti, si possono scegliere i plaid riscaldabili Adapto.

Tutta la gamma Scaldasonno Adapto, infatti, è attenta al risparmio, in quanto progettata con un’attenzione speciale al consumo energetico che, come si può notare dalle tabelle riassuntive, è incredibilmente ridotto.

Una valida soluzione per affrontare le stagioni più fredde in maniera serena e confortevole, senza la paura della bolletta.