Il futuro dell'e-commerce? Parola agli esperti

Ormai è una realtà consolidata nel mondo dell’e-commerce, ma sta riscuotendo un enorme successo anche il suo negozio fisico. Stiamo parliamo di Deghi, che ormai da anni riceve numerosi premi, non solo relativi al bilancio e all’economia aziendale ma anche tanti riconoscimenti legati al customer care e alla qualità del posto di lavoro.

Il segreto del successo del marchio Deghi? Sono proprio le persone, come dice Alberto Paglialunga amministratore delegato e fondatore di Deghi “ogni azienda nasce da un sogno, il mio era quello di uscire dal tunnel dei lavoretti comuni per vivere dignitosamente e questo è il “lievito madre” della nostra azienda, lo stesso che tento di trasmettere ai nostri, oltre 200 dipendenti”.

Deghi fonda le sue radici proprio tra i suoi collaboratori, investendo in formazione attraverso la Deghi Academy, alimentando spirito di squadra e forgiando talenti che affrontano ogni giorno nuove sfide. Una delle particolarità di questa innovativa azienda è quella di aver affrontato un processo controcorrente rispetto ad altri player di mercato, ha dato vita ad un negozio fisico oltre alla sua ormai consolidata attività online.

Deghi, durante la pandemia, ha vissuto il suo picco commerciale, ma ha deciso di rilanciare, aprendo le Officine Deghi e puntando tanto sul suo legame viscerale con il Salento, lo stesso che ha dato vita al sodalizio con l’U.S. Lecce e che le ha permesso di scegliere Al Bano Carrisi come suo testimonial.

Deghi inoltre ha ampliato il parter delle sue offerte, dal mondo del bagno agli arredi da giardino e d interni, alzando l’asticella introducendo anche le collezioni. La soddisfazione di Alberto Paglialunga è tangibile, il suo sguardo e il suo volto si illumina quando dichiara ai microfoni di Lecceprima “ciò che per altri rappresentava il futuro, per noi era il presente, oggi con le Officine Deghi la nostra soddisfazione aumenta grazie al contatto con i clienti e presto, a ottobre 2022, raddoppieremo gli spazi e apriremo un nuovo showroom dedicato al bagno, speriamo in futuro di poter aprire delle Officine Deghi anche a nord”.