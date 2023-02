Elegante e dall’animo sportivo: scopri Austral il nuovo SUV Hi-Tech record dei bassi consumi

Da qualche anno il mondo dell?automotivesta vivendo un processo di grande trasformazione. La transizione ecologica in atto, infatti, ha portato ad una messa in discussione della mobilità tradizionale, innescando un processo di cambiamento in chiave sostenibile anche nel mondo dell?automobile.

Proprio per questa ragione, i grandi marchi automobilistici hanno investito con decisione nelle proprie gamme ibride, andando a proporre al mercato modelli capaci di coniugare prestazioni alla guida del tutto analoghe a quelle delle automobili con carburazione termica ai vantaggi dell?e-mobility: riduzione dei costi, calo delle emissioni e tecnologia.

Consumi ridotti e guida sicura

Renault con Austral, un brand che sin dal principio ha intuito le potenzialità dell?ibrido è sicuramente Renault ha lanciato Austral, un SUV E-Tech Full-Hybrid ad oggi ha il miglior motore in assoluto per emissioni Co2. Vero e proprio gioiello della gamma Ibrida Renault, il punto di forza di Austral sono i consumi basissimi, garantiti dal motore termico turbo tre cilindri benzina da 1,2 litri associato ad un nuovo motore elettrico da 400V con una potenza di 160 o 200 CV. Con un rendimento del 42%, infatti, Austral ha consumi estremamente bassi, paragonabili ? se non migliori ? a quelli delle motorizzazioni diesel più sofisticate.

Consumi ridotti ma anche guida inebriante e sicura: grazie al sistema 4Control Advanced, Renault Austral E-Tech Full-Hybrid assicura un?esperienza al volante entusiasmante, agile e confortevole, sia a bassa velocità che a velocità elevate.

Il diametro di sterzata ridotto, infatti, facilità la mobilità del veicolo durante il parcheggio o la guida in ambito urbano. Inoltre, sempre grazie al sistema 4Control Advanced, una volta superati i 50 km/h, le 4 ruote girano nella stessa direzione e consentono di migliorare la tenuta di strada in curva.

Austral coniuga eleganza e grinta, grazie ad un frontale dalle linee decise, fari Matrix LED vision e una tinta be-style.

Molti modelli in pronta consegna

In occasione del lancio del nuovo SUV ibrido targato Renault, la concessionaria Autovittani terrà un evento in grande stile, il 15 febbraio alle ore 19, incentrato sulle performance sportive nelle sue quattro sedi ? Como, via Asiago 21; Cantù, via per Alzate, 20; Lecco, via Roma, 31; Sondrio, Via Rosette, 1/A ?, a cui seguirà un ricco buffet. E' possibile registrarsi cliccando qui.

E sempre presso le sedi della concessionaria Renault Autovittani, è possibile trovare molte nuove Austral in pronta consegna con diversi allestimenti, così da accontentare i gusti di tutti.