Perché il fotovoltaico conviene

Quando si parla di efficientamento energetico, risparmio economico e sostenibilità ambientale gli impianti fotovoltaici sono una di quelle soluzioni che entrano nella discussione dalla porta principale. Un mercato in continua crescita che, grazie a pannelli di ultima generazione – con rendimenti sempre maggiori – e a costi che continuano ad abbassarsi, negli ultimi anni ha spinto sempre più cittadini verso quell'indipendenza energetica che in futuro ci porterà a staccarci definitivamente dalle dinamiche geopolitiche ed economiche che influiscono, più di ogni altra cosa, sui prezzi delle bollette e sulla nostra capacità di produrre e consumare energia.

Nonostante ciò, sono ancora in molti a chiedersi quanto convenga installare i pannelli fotovoltaici nella propria abitazione. Bene, oltre a quelli già in parte elencati, i motivi per i quali preferire il fotovoltaico sono tanti.

Energia pulita, efficienza e risparmio

Indipendenza energetica, risparmio in bolletta, incentivi fiscali, costi minimi di manutenzione e aumento del valore dell'immobile sono solo alcune delle ragioni che, sommate al conseguente azzeramento delle emissioni di CO2 nell'ambiente, pongono il fotovoltaico tra le scelte più azzeccate che si possano fare ai giorni nostri.

I vantaggi non finiscono qui. Grazie ai finanziamenti regionali, chi decide di installare un impianto del genere nella propria abitazione o azienda, può usufruire del bonus al 40% – erogato in un'unica soluzione alcuni mesi dopo il termine dei lavori – e della detrazione fiscale IRPEF che permette di recuperare il 50% dei costi sostenuti, sotto forma di sgravi fiscali nei 10 anni successivi all’installazione.

Passare al fotovoltaico non è dunque mai stato conveniente come in questo momento. Il primo, fondamentale, passo da fare rimane quello di rivolgersi a una ditta specializzata e competente, in modo da potersi avvalere al massimo di tutti i benefici che questo importante cambiamento può portare.

L'azienda friulana leader del settore

O.E. Solutions rappresenta una certezza in fatto di efficienza ambientale, riuscendo a garantire le migliori soluzioni presenti sul mercato in ogni momento. Con una rete di consulenti che copre tutto il Friuli-Venezia Giulia e il Veneto, arricchita da collaborazioni a livello nazionale che gli permettono di operare senza alcun limite sull'intero territorio italiano, questa importante realtà energetica sa come offrire la migliore soluzione per ogni tipo di necessità.

O.E. Solutions offre una garanzia fino a 25 anni per i propri prodotti che si rivolgono a clienti residenziali, aziendali e condominiali, sfruttando gli incentivi economici esistenti al fine di accrescere al massimo risparmio e convenienza.

La flessibilità operativa rappresenta un altro punto di forza di questa azienda udinese che si avvale di partner che, con la loro storicità e affidabilità, incarnano quanto di meglio si possa trovare in commercio.

Energia pulita e massima efficienza, si può riassumere così la filosofia O.E. Solutions. Per rimanere costantemente aggiornati su tutte le novità e le iniziative proposte da questa azienda, fiore all'occhiello dell'eccellenza friulana e italiana, il consiglio è quello di visitare il sito web e la pagina Facebook.