Mercato libero dell'energia: cosa cambia dal 1° luglio per i clienti

È, ormai, arrivata la data in cui gli utenti privati hanno scelto a chi affidarsi per la fornitura di energia.

Il 1° luglio, infatti, come deliberato dall'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), è avvenuto il Passaggio Obbligatorio al Mercato Libero per i clienti domestici non vulnerabili.

Si tratta di un importante cambiamento nel settore energetico nazionale e, contestualmente, rappresenta l’apertura verso un mercato più competitivo e dinamico, che offre la libertà di scegliere il fornitore di energia elettrica più adatto alle proprie esigenze.

Nel corso dell’ultima asta energetica, l’Italia è stata divisa in 26 lotti; SEV Iren si è aggiudicata la gestione del STG in 2 lotti relativi a diverse province del Sud Italia, che garantirà continuità e stabilità al servizio per il periodo dal 1° luglio 2024 al 31 marzo 2027.

I nuovi territori serviti comprendono Salerno, Taranto, Potenza, Brindisi, Matera (Lotto 22 - Sud 6) e Cosenza, Foggia, Barletta-Andria-Trani, Campobasso, Isernia (Lotto 23 - Sud 7).

Questi si aggiungono ai territori storici di Avellino, Grosseto e Salerno, consolidando la posizione di SEV Iren come fornitore di riferimento nel Centro-Sud Italia, nonché la relativa solidità e la competitività nel mercato energetico italiano.

Convenienza e numerosi vantaggi

SEV Iren nasce dall'acquisizione di Salerno Energia Vendite da parte del Gruppo Iren, dando vita a una realtà dinamica e innovativa dalle solide basi.

Si tratta di una realtà giovane e innovativa dalle basi solide, ad oggi molto affermata nel settore energy e che, oltre luce e gas, offre prodotti per la casa quali connessione internet, sistemi di domotica e mezzi di mobilità elettrica.

Il brand è presente su tutto il territorio del Centro-Sud Italia con oltre 500 punti vendita fisici per garantire capillarità e vicinanza ai clienti. Le offerte sono pensate per soddisfare le esigenze dei clienti puntando soprattutto sulla convenienza e la qualità del servizio.

Grazie ad un eccellente servizio di assistenza, SEV Iren riesce a rispondere in prima persona a qualsiasi richiesta per consentire ai clienti di gestire i propri consumi nel modo più efficiente possibile. A questo proposito è molto utile anche l’app IrenYou, valido strumento pensato per offrire la possibilità di monitorare le proprie forniture in modo semplice e intuitivo, direttamente dal proprio smartphone.

I pilastri su cui Sev Iren basa il proprio operato vertono sulla crescita e la valorizzazione dei territori, sulla soddisfazione del cliente attraverso una customer experience eccellente e sui principi di trasparenza, convenienza e innovazione.

Un’offerta luce e internet imperdibile

Per quanto riguarda le offerte, SEV Iren propone un ventaglio di soluzioni sia per la luce che per il gas, pensate per soddisfare le diverse esigenze di consumo e caratterizzate da chiarezza e trasparenza, con condizioni contrattuali facilmente comprensibili. Spicca l'offerta "SEV Connect You Luce", che combina la fornitura di energia elettrica con un innovativo servizio di connettività internet. I clienti che sottoscrivono "SEV Connect You Luce" possono beneficiare dei seguenti vantaggi:

Un servizio di connessione internet senza limiti di traffico, basato sulla migliore tecnologia disponibile presso l'indirizzo del cliente.

Un bonus mensile di € 9 accreditato in bolletta per 36 mesi, valido finché rimangono attivi entrambi i contratti (luce e internet).

Un bonus in bolletta fino a € 100, erogato in maniera progressiva.

Un prezzo vantaggioso per il servizio internet: € 18,99 al mese per i primi 12 mesi, che passa a € 20,99 dal 13° mese.

Un contributo di attivazione una tantum di soli € 49,99.

L'offerta luce abbinata prevede un prezzo variabile indicizzato mensilmente al PUN (Prezzo Unico Nazionale), consentendo così, ai clienti, di beneficiare dei prezzi più bassi, secondo l'andamento del mercato. Inoltre, il servizio di connettività erogato da SEV Iren si distingue per un’ampia copertura territoriale, l’installazione a domicilio, un supporto tecnico qualificato e la comodità di avere un unico referente per tutte le forniture.

L'offerta è disponibile in diverse tecnologie (FTTH, FTTC e FWA) ed è soggetta a verifiche di fattibilità tecnica e geografica.

Per saperne di più, è possibile visitare il sito SEV Iren o recarsi presso lo Store più vicino.