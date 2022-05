Agrovoltaico: cos’è e perché potrebbe essere la soluzione green del futuro

L’agrovoltaico, o agrofotovoltaico, è un sistema scarsamente diffuso in Italia, ma ampiamente in altri Paesi, come Francia e Germania. Rappresenta il futuro, un’applicazione in grado di accelerare lo sviluppo delle energie rinnovabili sfruttando il terreno ma senza consumarlo o alterare la produzione di cibo.

Innovativo e fortemente sostenibile, l’agrovoltaico è una soluzione di natura ibrida che permette di produrre, attraverso i pannelli solari, energia rinnovabile sfruttando i terreni produttivi all’agricoltura e all’allevamento, evitando di logorarli.

In poche parole si tratta di un sistema integrato di produzione di energia solare agricola e si basa sulla resa qualitativa della terra. Se da una parte si riesce a massimizzare la produzione di energia elettrica attraverso il sole, dall’altra si rende necessario ombreggiare il terreno con i moduli fotovoltaici, riducendo lo stress termico sulle colture.

Come funziona l’impianto agrovoltaico?

Nel dettaglio, per ottenere il massimo dai terreni destinati alla coltivazione o all’allevamento di bestiame, è necessario posizionare nel modo giusto di pannelli fotovoltaici.

Questi vanno messi a circa 5 metri da terra e sono liberi di ruotare su una o due assi. Ogni gruppo di pannelli (tracker) genera ombreggiamento dinamico, che è comunque regolabile.

Per far sì che i pannelli siano sempre orientati verso il sole, c’è un’apposita unità elettronica che li muove. In questo modo si massimizza fino al 30% la produzione di energia rispetto ai classici pannelli fotovoltaici fissi.

Perché l’agrovoltaico è la risorsa del futuro?

Non c’è da chiedersi se l’agrovoltaico sia vantaggioso, perché è evidentemente chiaro che si tratti di una buona forma di investimento per il futuro del pianeta e del genere umano. Produce energia elettrica sfruttando il sole, migliora la resa dei terreni e consente un importante risparmio.

Ma sono tanti altri i vantaggi dell’agrofotovoltaico, che bisogna conoscere per decidere di percorrere questa strada, per fonti di energie più pulite e rinnovabili.

Innanzitutto, come già abbondantemente esplicato, i pannelli ombreggiano i terreni, proteggendo le colture da eventi climatici disastrosi. Si otterrà poi anche una riduzione dei costi energetici che le aziende agricole normalmente sostengono e i processi legati all’agricoltura diventeranno più competitivi.

Con un impianto agrovoltaico si assisterà alla riduzione dell’evaporazione dei terreni e al recupero dell’acque piovane e meteoriche, oltreché si raggiungeranno gli obiettivi di decarbonizzazione.

I punti a sfavore dell’agrovoltaico

È opportuno conoscere il rovescio della medaglia dell’agrovoltaico, in quanto si tratta di un sistema molto sofisticato e che richiede la massima manutenzione.

Quindi gli svantaggi dell’agrovoltaico sono puramente economici: costi di progettazione, montaggio e manutenzione costosi oltreché è necessaria anche uno studio di progettazione da parte di esperti.

Agrovoltaico: a che punto siamo in Italia?

In Italia l’agrovoltaico è ancora poco diffuso e i motivi non sono tanto legati ai costi di gestione, seppur importanti, ma a una normativa che disciplina poco e male questo tipo di impianto. Oltre a questo giocano a sfavore anche l’iter organizzativo, che è lungo e tortuoso, e la mancanza di incentivi congrui.

Tuttavia qualche campo di agrovoltaico in Italia esiste, sia al Sud del Paese che al Nord.

In Sicilia è stato recentemente sviluppato un progetto a Scicli, nel ragusano, che coinvolge 22 ettari di suolo. Altri due campi sono in partenza nei comuni di Mazara del Vallo e Paternò.

A Villacridro, in Sardegna, è stato messo a punto un progetto di agrovoltaico, ribattezzato Primmariu, mentre in Puglia c’è l’approvazione del Tar Salentino (numero 248 dell’11 febbraio 2022) per la realizzazione di impianti su tutto il territorio.

A Nord Italia, invece, l’esempio più interessante è quello di Virgilio, in provincia di Mantova. Dobbiamo guardare indietro al 2011 per scoprire il primo impianto agrofotovoltaico al mondo. All’epoca il sistema era costituito da un’intelaiatura di pali alti 4,5 m e tra loro distanti 12. Su ogni palo c’è una macchina con 10 pannelli fotovoltaici al silicio monocristallino a inseguimento solare.

Incentivi e agrovoltaico: perché scarseggiano?

Il motivo per cui per troppo tempo è stato posto il divieto agli incentivi statali per favorire la costruzione di impianti agrovoltaici è quello di preservare l’ambiente.

Successivamente questo divieto è stato modificato, offrendo la possibilità di poter progettare dei campi agrovoltaici su terreni di interesse nazionale o in lotti di discarica chiusi e ripristinati.

Con il DL Semplificazioni Bis si è giunti al punto in cui siamo oggi: snellimento dell’iter organizzativo e definizione di un quadro normativo nazionale, pensato per raggiungere gli obiettivi fissati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Tuttavia si tratta ancora di primi e piccoli passi.

Anche se è giusto evidenziare che secondo quando stabilito dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030, l’Italia dovrà realizzare 32 GW di nuovo fotovoltaico nei prossimi 9 anni. Il Governo ha per questo motivo stanziato 2,6 miliardi di euro, di cui 1,1 destinati all’agrovoltaico.