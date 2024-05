Le auto elettriche costeranno meno di quelle termiche: lo rivela un’indagine

Acquistare un’automobile elettrica è il desiderio di molti, ma a frenare i probabili acquirenti ci sono spesso i prezzi molto più alti rispetto alle vetture a carburante. Se avete intenzione di unirvi a coloro che scelgono un veicolo green, ci sono però buone notizie per voi. Entro il 2027 tutto questo potrebbe cambiare.

I costi delle auto elettriche saranno più competitivi

A rassicurare gli automobilisti e chi vuole orientarsi verso una scelta meno impattante per l’ambiente ci ha pensato un’analisi di Gartner, un’organizzazione americana che fornisce analisi strategiche per le aziende. In base ai dati raccolti si è giunti alla conclusione che questi veicoli avranno una netta riduzione dei costi così da renderli più accessibili.

Ma come sarà possibile tutto questo? Uno dei motivi va attribuito a costi di produzione molto più bassi a cominciare proprio dalle batterie. Già recentemente si è registrato un netto calo di questo costo che non farà altro che diminuire come afferma la CALT (Contemporary Amperex Technology Co. Limited). La società specializzata nella produzione di batterie a ioni prevede di dimezzare il costo delle celle al litio-ferro-fosfato entro il 2024.

Accanto alle tariffe di produzione più basse, un altro fattore che potrebbe contribuire ad abbassare il prezzo dei veicoli elettrici è lo sviluppo delle piattaforme dedicate solo a questo segmento di mercato, mentre allo stato attuale sono condivise con quelle termiche.

Aumento del costo delle riparazioni e delle assicurazioni

Se sul fronte dell’acquisto delle auto ci sono buone notizie, non si può dire lo stesso per quanto riguarda le riparazioni o le assicurazioni. Attualmente i costi per la manutenzione e le riparazioni stesse sono elevati, ma si prospetta un aumento del 30% nel futuro rispetto alle auto a benzina. Questo vale soprattutto per i veicoli coinvolti in un incidente.

Un aspetto che di conseguenza avrebbe delle ripercussioni anche sulle assicurazioni delle auto elettriche. Inizialmente i premi assicurativi erano più bassi rispetto a quelli delle vetture a combustione perché i guidatori erano considerati più responsabili e quindi le probabilità di incidenti minori. Nei primi mesi del 2023 tutto questo è cambiato, tanto che si è registrato un premio medio di quasi 470 euro per le auto elettriche con un aumento del 30% rispetto al 2020, mentre per le altre auto si è registrata una diminuzione dei premi.

Il mercato delle auto elettriche aumenterà

In base all’analisi della Gartner nel corso del 2024 ci sarà un aumento del mercato dei veicoli ad alimentazione elettrica a livello mondiale. Dati che continueranno a crescere anche nel corso del 2025. A tutto questo corrisponderà sempre secondo l’istituto di analisi americano, il fallimento o l’acquisizione del 15% delle aziende di auto elettriche in quanto ci sarà un consolidamento di realtà che offrono qualità e servizi migliori.