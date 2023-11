Auto elettriche e costi di ricarica: le fake news svelate da Federcarrozzieri

Cosa hanno in comune le auto elettriche e le fake news? Molto. Questo settore negli ultimi anni ha avuto un ampio sviluppo non solo in Europa, ma anche nel nostro paese con un discreto mercato che ha visto alcuni modelli primeggiare sugli altri.

Con la diffusione capillare di questo tipo di veicoli, sono aumentate anche una serie di leggende metropolitane, che grazie alla viralità dei social e alla capillarità del web in poco tempo sono diventate quasi dei dati di fatto. A decidere di far luce sulle notizie che circolano su internet e fare un distinguo tra ciò che è vero e ciò che è falso ci ha pensato la Federcarrozzieri, l’associazione delle autocarrozzerie italiane che ha stilato un decalogo delle dieci fake news più diffuse. Vediamo quali sono.

Le auto elettriche inquinano

Negli ultimi anni il tema dell’inquinamento è diventato al centro di molti dibattiti grazie a una maggiore sensibilizzazione. Molti acquirenti delle auto elettriche decidono di acquistarle, proprio per ridurre questo fenomeno. Una delle fake news che gira maggiormente sul web è che le auto elettriche inquinino quanto, se non di più, rispetto alle normali auto. In realtà stando a quanto diffuso dalla Società Italiana di medicina ambientale (Sima) le macchine elettriche immatricolate nel nostro continente durante il loro intero ciclo di vita emettono il 69% in meno di CO2 rispetto a una vettura a diesel o a gasolio.

Le macchine a benzina e a diesel non inquinano

Nel corso degli anni le macchine hanno compiuto un enorme passo in avanti non solo per quel che riguarda l’estetica, ma anche per l’efficienza del motore. È vero che un’automobile a benzina a diesel di oggi inquina molto meno rispetto a una di diversi decenni fa, ma questo non vuol dire che non rilasci agenti nocivi nell’aria.

Le auto elettriche rischiano di prendere fuoco

La sicurezza dell’auto è il primo parametro che si prende in considerazione nel momento in cui se ne acquista una. Una delle notizie che si è diffusa rapidamente vuole le macchine elettriche più soggette a incendi rispetto a quelle a motore termico. In base alla Federcarrozzieri tra quelle alimentate a batteria al litio e quelle a benzina o diesel, c’è lo stesso pericolo che prendano fuoco. L’unica differenza sta nel fatto che per spegnere una batteria al litio ci vuole più tempo rispetto alla benzina. Diverso è il discorso se si parla delle macchine ibride che, avendo elementi sia meccanici che elettrici sono più a rischio. In ogni caso, bisogna pendere in considerazione che una vettura prima di essere messa sul mercato viene sottoposta a numerosi test per valutarne la pericolosità o l’efficienza.

I costi delle auto elettriche sono eccessivi

Acquistare una macchina è un investimento e chi ha pensato di comprare un’auto elettrica confrontandola con quella a benzina o diesel ha notato un prezzo più alto. In realtà secondo la Federcarrozzieri pian piano il costo dell’elettrico si allineerà a quello delle macchine termiche. Inoltre, bisogna valutare che seppur il prezzo di partenza sia più alto, viene ammortizzato nel corso del tempo. Le macchine alimentate a batteria hanno costi per la ricarica più bassi rispetto a un pieno di benzina, come le assicurazioni e il bollo auto.

Mantenere un’auto elettrica è dispendioso

Rimanendo nell’ambito dei costi, un’altra notizia falsa legata alle auto elettriche è che i costi di manutenzione siano alti. In realtà non è così perché una macchina elettrica ha bisogno di pochissimi interventi rispetto a quella con motore elettrico. L’unica differenza è che in caso di danni al motore o carrozzeria in seguito a incidenti i costi di riparazione sono più alti e i tempi più lunghi perché sono fabbricate con elementi particolari.

Le auto elettriche hanno una scarsa autonomia

I consumi di un’auto in generale variano in base a una serie di fattori che vanno dalla velocità, al peso del veicolo, fino allo stile di guida. Per questo sostenere che un’auto elettrica abbia una scarsa autonomia può essere inserito tra le fake news. Oggi le batterie hanno un’efficienza maggiore e spesso riescono a percorrere fino a 250/300 chilometri con una sola ricarica.

I costi di ricarica delle auto elettriche sono elevate

Anche in questo caso bisogna fare dei distinguo a prescindere dai costi della benzina che variano in base a una serie di fattori. Se le auto vengono ricaricate in casa attraverso un impianto fotovoltaico i costi di ricarica sono nulli o minimi. Per quanto riguarda le colonnine molti gestori offrono dei pacchetti o degli abbinamenti che consentono di avere consistenti risparmi sulle ricariche.

Le colonnine di ricarica non sono sufficienti

L’interesse per la creazione di colonnine di ricarica in Italia è sempre più presente, tanto che il governo ha recentemente approvato il bonus colonnine. Inoltre, i punti di ricarica sono realizzati in base al numero di auto elettriche immatricolate. Secondo la Federcarrozzieri in Italia a fronte delle circa 209mila vetture circolanti ci sono più di 45mila punti di ricarica pubblici o aperti al pubblico e 25mila colonnine distribuite in 16.557 punti.

Non si possono smaltire le batterie delle auto elettriche

Anche questa rientra tra le fake news perché non solo le batterie sono facili da smaltire, ma possono anche avere una seconda vita. Molte vengono riutilizzate per impianti fotovoltaici come parte integrante delle unità di stoccaggio energetico.

Non c’è alcuna garanzia sulle batterie delle auto

Un’altra falsa notizia che riguarda sempre le batterie è quella che le vede prive di garanzie. In realtà godono di una copertura di almeno 8 anni e 160.000 km con la possibilità di miglioramenti sulle prestazioni e i componenti dei rivestimenti. Inoltre, dopo i 160mila chilometri riescono a conservare un livello di efficienza pari al 70-80%.