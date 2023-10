Le 10 auto elettriche più vendute in Italia: i dati degli ultimi nove mesi

Se inizialmente si guardava alle auto elettriche con sospetto, adesso si può dire che quel velo di diffidenza è calato e sempre più persone decidono di acquistare questi modelli. Mentre nel resto del mondo si tratta di un mercato consolidato, per quanto riguarda l’Italia sta facendo notevoli passi in avanti registrando una crescita costante. Nei primi nove mesi del 2023, il 3,9% delle auto vendute nel nostro paese è elettrico.

Molte case automobilistiche negli ultimi anni hanno fatto progressi enormi in questa direzione, ma ci sono dei modelli che hanno colpito di più gli acquirenti. Vediamo quali sono le 10 vetture più vendute in Italia in base ai dati pubblicati dall’Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri (Unrae).

10) Audi Q4 e-Tron

All’ultimo posto della classifica si piazza l’Audi Q4 e-Tron, il suv della casa automobilistica tedesca che è riuscito a conquistare le preferenze solo, si fa per dire, di 1332 acquirenti. Anche se il costo non è da poco - il prezzo di listino è di 56.650 euro - la macchina ha un’autonomia di 528 km, una velocità massima di 180 km/h senza dimenticare optional degni di un’Audi.

9) Renault Twingo E-Tech

Nei primi nove mesi del 2023 sono state immatricolate in Italia 1.358 Twingo E-Tech, un risultato che fa conquistare a uno dei modelli più amati della Renault il nono posto. L’automobile può percorrere fino a 189 km con una carica e arrivare a una velocità massima di 126 km/h. La city car dell’azienda francese parte da un prezzo di listino di 24.050 euro.

8) Dacia Spring

Dopo la Germania e la Francia arriviamo in Romania con la Dacia Spring. È la prima macchina elettrica realizzata dal marchio ma si è fatta subito notare non solo per le alte prestazioni che la portano ad avere fino a 230 km di autonomia, ma anche per la sua praticità. Le dimensioni contenute e l’abitacolo in grado di ospitare quattro persone hanno convinto ben 1.360 guidatori che hanno deciso di investire nell’automobile 21.450 euro.

7) Peugeot e-208

Proviene sempre da un marchio transalpino una delle automobili più vendute in Italia negli ultimi mesi. Questa volta stiamo parlando della Peugeot e-208 di cui sono stati immatricolati 1.434 esemplari con un prezzo di listino che partiva da 36.430 euro. Il modello disponibile anche nella versione sportiva GT raggiunge fino a 150 km/h assicurando un’autonomia di 362 km.

6) Mg Mg4

La carta vincente della Mg è il prezzo: il modello base parte da 30.790 euro un costo simile alla classica utilitaria elettrica, ma con la differenza di un maggiore spazio e potenza. Le 1600 unità vendute hanno un’autonomia di 450 km e nella versione più potente possono arrivare fino a 160 km/h con ben 7 anni di garanzia.

5) Renault Megane E-Tech

A metà classifica troviamo nuovamente una Renault, questa volta la Mégane e-Tech che ha avuto 1610 immatricolazioni, nonostante il prezzo di listino parta da 40.950 euro. A convincere di più di questo modello è l’autonomia di 450 km, con una velocità massima di 170 km/h e uno sprint che va da 0 a 100 in 7,5 secondi.

4) Smart Eq Fortwo

Il quarto posto è occupato dalla Smart Eq Fortwo le cui immatricolazioni sono esattamente il doppio rispetto alla Megane E-Tech (3.295 unità) che la segue in classifica. Un dato significativo, soprattutto se si pensa che il modello andrà fuori produzione il prossimo anno. Forte di un design compatto, raggiunge fino a 130 km orari con un’autonomia di 133 km, per un prezzo di listino che parte da 25.210 euro.

3) Fiat 500

Il gradino più basso del podio è occupato da una macchina italiana, la Fiat 500, un modello iconico che ha venduto 3.618 unità, partendo da un prezzo base di 29.950 euro. Disponibile con diversi motori elettrici (da 70 e 87 kW) e batterie da 23,7 o 42 kWh, offre un’autonomia fino a 331 km, nella versione dalle prestazioni più elevate, raggiungendo la velocità massima di 150 km/h.

2) Tesla Model 3

Circa 1000 immatricolazioni in più rispetto alla Fiat 500 portano la Tesla Model 3 a conquistare il secondo posto della classifica. La vettura che parte da un prezzo di listino di 42.470 euro con le sue prestazioni è riuscita a convincere 4.533 persone che hanno deciso di acquistarla. Il punto di forza di questo modello è l’alta autonomia che permette di percorrere 567 km con una sola carica e raggiungere una velocità massima di 216 km/h. In particolare la macchina si dimostra scattante perché riesce a raggiungere da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi.

1) Tesla Model Y - 6.966 unità

La vetta della classifica vede primeggiare ancora una volta una Tesla, in particolare la Model Y che risulta l’auto elettrica più venduta in Italia con le sue 6.966 immatricolazioni. Il suv piace nonostante il prezzo si aggiri sui 47.970 euro, perché è disponibile nella versione con 2 e 4 ruote motrici e nel modello top di gamma. L’autonomia è di 514 km, mentre la velocità massima raggiunge i 250 km/h con uno scatto da 0 a 100 in soli 3,7 secondi.