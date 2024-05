Creato un nuovo materiale per rendere le batterie delle auto elettriche più sicure

Le batterie sono la parte più importante di un veicolo elettrico perché è grazie a loro che le macchine possono muoversi e avere un’ampia indipendenza. L’obiettivo dei ricercatori è quello di renderle sempre meno costose e più efficienti.

Da questo principio è partito il progetto FENICE (Fire Resistance Environmentally Friendly Composites). È stato messo a punto dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) che coordina i lavori, ma vede anche il coinvolgimento del Centro Ricerche Fiat, Cnr (ISSMC), GS4C Sustainable Solutions, CertiMaC, Crossfire, Gemmate, Microtex Composites, Gaiker (ES), University of Bordeaux (FR).

Lo scopo è quello di realizzare un nuovo materiale per le batterie elettriche che le renderà ancora più sicure e sostenibili.

In cosa consiste il progetto FENICE

Una delle esigenze che da sempre attirano l’attenzione delle case automobilistiche è quello di realizzare veicoli leggeri. Un ambito in cui le aziende dell’automotive stanno investendo molto e non potevano lasciare fuori da questa ricerca le batterie. Avere un elemento dal peso ridotto comporta una serie di vantaggi, primi tra tutti le maggiori prestazioni e i minori consumi.

Il dettaglio che rende possibile tutto questo è il materiale con cui verranno realizzate le batterie stesse. Si tratta di un elemento composito fibrorinforzato brevettato dall’azienda italiana Crossare e che parte dalla realizzazione di un materiale pre-impregnato. La resina che andrà a formare il box batterie è derivata dal PET, utilizzato comunemente per la realizzazione delle bottiglie di plastica. Quest’ultimo, unito a strati di alluminio e appunto al materiale composito fibrorinfozato creerà un involucro per batterie resistente anche al fuoco.

I test dall’esito favorevole

Il progetto FENICE promette di essere l'investimento su cui riporre grandi aspettative, ne sono una conferma i test posti in essere dall’azienda italiana TACITA. Specializzata nell’ambito di veicoli e motociclette elettriche, ha testato sul campo il nuovo box per le batterie. I primi veicoli su cui sono stati montati, sono delle moto che hanno partecipato alla celebre corsa Parigi-Dakar.

Anche se le auto elettriche risultano molto più sicure rispetto ai veicoli a motore, l’obiettivo degli sviluppatori è di renderle ancora più affidabili in qualsiasi condizione come ad esempio incidenti stradali o incendi dovuti a cause esterne.

La fiducia nei confronti di questo nuovo materiale da impiegare per i box delle batterie è talmente tanto elevato che si sta pensando di non limitarlo solo alle auto elettriche, ma di ampliare il suo utilizzo. In particolare si vorrebbe sfruttarlo anche nei settori nautico, eolico, spaziale e ferroviario. Un passo molto importante per far sì che il trasporto sia ancora più privo di rischi.