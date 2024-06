Relamping a LED: cos’è, come funziona e quali sono i benefici

Avere un impianto elettrico efficiente è la prima voce da spuntare nel momento in cui si vuole realizzare un efficientamento energetico degli edifici, siano essi pubblici o privati. Una delle azioni più semplici in questa direzione è quella di realizzare il relamping, ovvero la sostituzione delle lampadine tradizionali con quelle a LED, una soluzione che riduce l’impatto economico e ambientale.

L’impatto dell’illuminazione tradizionale sui consumi e l’ambiente

L’illuminazione è una parte fondamentale all’interno di una casa, lo stesso vale per quel che riguarda gli edifici pubblici e le aziende. I costi dell’illuminazione sono spesso considerevoli soprattutto in quegli ambiti in cui la luce è accesa per la maggior parte del giorno. Secondo alcuni dati della Confindustria, nelle industrie i costi sfiorano circa il 15%, mentre per quel che riguarda i magazzini si arriva fino all’80%. Una situazione a cui deve essere aggiunto un aspetto non secondario: questi impianti hanno un impatto considerevole a livello ambientale.

Cos’è e come realizzare il relamping

Il relamping consiste nella sostituzione delle lampade di vecchia generazione (alogene, fluorescenti e a incandescenza) con quelle a LED (Light Emitting Diode). Un intervento che nella sua semplicità permette di ridurre i consumi e migliorare il livello di luminosità dell’ambiente.

La riconversione può avvenire tramite il processo di plug&play che consiste solo nella sostituzione delle lampadine senza modificare gli impianti esistenti. Oppure se volete aumentare l’efficienza dell’intervento, dovete sostituire l’intero impianto di illuminazione, riprogettandolo del tutto. In ogni caso una volta effettuato il relamping dovete prendere in considerazione la fase della manutenzione nel corso del tempo per mantenere alto il comfort degli ambienti.

I vantaggi del relamping LED

Gli impianti a LED poco alla volta stanno sostituendo quelli tradizionali perché hanno una serie di vantaggi. Il più importante come abbiamo accennato è il risparmio energetico. Queste lampade sono in grado di diminuire i costi di circa il 50%, inoltre hanno una durata molto più lunga rispetto alle lampade alogene o a incandescenza, arrivando fino a 50.000 ore. La conseguenza è che si risparmia non solo sulla manutenzione, ma anche sull’acquisto delle singole lampadine.

Un altro vantaggio da non sottovalutare è il ridotto impatto ambientale. Questo è garantito da una minore dispersione del calore rispetto alle lampade tradizionali, con conseguente riduzione della produzione di anidride carbonica. Prive di sostanze inquinanti, dato che consumano poco possono essere alimentate da energie rinnovabili.

Infine, non è da sottovalutare la possibilità di ottenere delle detrazioni fiscali. Le imprese che decidono di innovare i loro impianti, infatti, potranno recuperare parte dell’investimento grazie agli incentivi offerti dallo Stato.