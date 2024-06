Gas ottenuti dai rifiuti: il biometano e l’esempio virtuoso di Olbia

I rifiuti e la spazzatura in generale hanno una cattiva reputazione, come è facile immaginare, ma in realtà da qualche anno a questa parte è stato scoperto come possano essere più utili di quello che si crede. Ne è un chiaro e virtuoso esempio il metano che verrà ricavato e prodotto grazie a un apparecchio particolare che sarà installato a Olbia, in Sardegna. Si tratta di quello che è già noto come “biodigestore”, il quale troverà spazio in un’area di ben quattro ettari in zona Spiritu Santu. I lavori sono partiti da tempo, mentre per il completamento ufficiale del progetto bisognerà attendere con tutta probabilità l’estate del 2026. Come funziona esattamente questo dispositivo che promette di essere a dir poco rivoluzionario?

Funzionamento e finanziamenti necessari

L’obiettivo è quello di avviare la distribuzione di biometano all’interno della rete cittadina olbiese. Con questo termine si identifica un gas derivato dal biogas e che è stato sottoposto al cosiddetto processo di upgrading, cioè raffinazione e purificazione. In aggiunta, il contenuto di metano deve necessariamente superare il 98%. Nel caso della città sarda, si sfrutterà il trattamento dei rifiuti organici, unendo quelli di Olbia stessa ai rifiuti di altre località vicine come Arzachena, Berchidda, Budoni, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo e San Teodoro.

Vale la pena ricordare come questa iniziativa abbia già ottenuto i finanziamenti relativi al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), senza dimenticare quelli del GSE (Gestore dei Servizi Energetici). Per quel che riguarda i costi da sostenere, il contributo avverrà in conto capitale (la quota è stata fissata al 40%), mentre per il resto i fondi saranno quelli degli incentivi del GSE per produrre biometano. In poche parole, si è calcolato un quantitativo di risorse finanziarie vicino ai 33 milioni di euro nel giro di quindici anni.

Il biodigestore olbiese nei prossimi anni

A dir poco interessanti sono le statistiche che riguardano la produzione. Il progetto del biodigestore di Olbia dovrebbe garantire biometano per circa 3 milioni di metri cubi l’anno. Non è affatto una cifra trascurabile, visto che si tratta di quasi la metà dell’attuale fabbisogno. In questa maniera, nei prossimi anni la fornitura di gas ricavato dai rifiuti potrebbe andare a beneficio di un numero maggiore di aziende.

Proprio a Olbia sorge infatti l’area industriale che è gestita dal CIPNES (Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna-Gallura). Questa associazione di enti pubblici locali per la promozione dello sviluppo economico produttivo del territorio è destinata a crescere ulteriormente, mantenendo il primato italiano per quel che concerne l’alimentazione tramite la particolare energia ottenuta da fonti rinnovabili. La Regione Sardegna è in prima linea nel portare a termine questa ambiziosa missione, visto che ha dato il via libera a un piano energetico dalla duplice finalità: