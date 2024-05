Novità per gli sconti fiscali: riparte ufficialmente il bonus colonnine per le auto elettriche

Le auto elettriche sono sempre più presenti nelle città e a sostenere ancora di più la diffusione di questo tipo di veicolo è tornato il bonus colonnine per imprese e professionisti. Dopo quello lanciato a ottobre 2023 il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha stabilito la riapertura dell’agevolazione a partire dal 15 marzo fino alle 17:00 del 20 giugno 2024. L’obiettivo è sempre lo stesso, acquistare e installare colonnine di ricarica.

A disposizione ci sono circa 70 milioni di euro, fondi pensati per singoli o imprese di qualsiasi dimensione che dopo il 4 novembre 2021 hanno sostenuto spese come l’acquisto e la messa in opera di colonnine di ricarica, gli impianti elettrici, le opere edili, l’installazione, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio. L’importo è pari al 40% delle spese ammissibili. A questo si va ad aggiungere un bonus massimo del 10% legato all’acquisto e alla messa in opera per la connessione alla rete elettrica, la sicurezza e i collaudi. Vediamo come funziona nello specifico.

Come partecipare al bonus colonnine

L’agevolazione fiscale è diretta sia ai privati che alle imprese, ma prima di fare domanda è bene sapere che il bonus non è cumulabile con altre sovvenzioni concesse per lo stesso ambito. Inoltre è possibile presentare una sola domanda per ogni beneficiario.

Se siete professionisti potete ottenere il bonus solo se:

Siete in regola con il versamento dei contributi previdenziali e con gli adempimenti fiscali

Non avete ricevuto o depositato in un conto bloccato aiuti dichiarati illegali o incompatibili con la Commissione Europea e dovete essere in regola con la restituzione delle somme nel caso in cui sia stata revocata un’agevolazione

Dovete avere un volume d’affari pari o superiore all’infrastruttura di ricarica per cui chiedete il contributo. Nel caso in cui siate professionisti con regime forfettario, l’importo per le colonnine di ricarica non deve essere superiore a 20.000 euro

Nel caso di un’impresa per ottenere l’agevolazione oltre ad essere iscritti al Registro delle imprese, dovete:

Dimostrare di non avere sanzioni e di essere in regola con la restituzione di somme dovute dopo la revoca di agevolazioni

Non essere in difficoltà o in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata o di altre situazioni equivalenti.

Essere iscritti presso l’INPS o l’INAIL ed essere in regola con gli adempimenti fiscali

A cosa è destinato il bonus

Il bonus si rivolge a imprese e singoli che hanno sostenuto spese dopo il 4 novembre 2021, operazioni legate a:

Messa in opera di infrastrutture di ricarica nuove con potenza nominale almeno pari a 7,4 kW. Se hanno corrente alternata con potenza da 7,4 kW a 22kW, inclusi wallbox con un solo punto di ricarica o colonnine con due punti di ricarica o quelli in corrente continua fino a 50 kW, oltre 50 kW e oltre 100 kW

Spese per l’installazione delle colonnine, degli impianti elettrici, delle opere edili necessarie, degli impianti e dei dispositivi per il monitoraggio

Spese per la connessione alla rete elettrica nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile

Spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile

Come richiedere il bonus colonnine di ricarica

La domanda online per la richiesta dell’agevolazione può essere presentata dalle 12:00 del 15 marzo 2024 alle 17:00 del 20 giugno 2024 accedendo alla nuova Area Personale di Invitalia. Una volta effettuato l’accesso il procedimento cambia in base al tipo di incentivo e alla persona giuridica, ma in linea generale una volta scelto dalla sezione “Scrivania personale” l’incentivo che fa per voi, dovete cliccare sulla voce “Colonnine di ricarica elettrica”. A questo punto non vi resta che compilare la domanda in tutte le sue parti da inviare tramite posta certificata (PEC) all’indirizzo CRE1@postacert.invitalia.it