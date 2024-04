Bonus fotovoltaico 2024: le novità e le agevolazioni per privati e imprese

La transizione energetica è un tema caldo perché la necessità di utilizzare fonti rinnovabili per produrre energia è un’esigenza sempre più diffusa. Questo è vero soprattutto in un territorio come l’Italia in cui questo tipo di fonti assicurano circa il 50% del fabbisogno energetico. In particolare il fotovoltaico ha un ruolo importante dato che riesce a produrre circa il 7-8% dell’energia necessaria.

Nel caso in cui siate intenzionati a installare un impianto di questo genere in un’abitazione privata o in azienda, ci sono buone notizie per voi perché potete approfittare di bonus e agevolazioni fiscali. Vediamo quali sono e come ottenerli.

Bonus e agevolazioni per impianti fotovoltaici residenziali

Cos’è il Fondo Nazionale Reddito Energetico

L’8 agosto del 2023 è stato istituito un Fondo Nazionale Reddito Energetico (che ha stabilito una somma di 200 milioni di euro per il periodo di riferimento 2024 e 2025) rivolto a tutte quelle famiglie considerate in condizioni di disagio economico e che hanno un ISEE inferiore ai 15.000 euro e a 30.000 euro nel caso in cui abbiano almeno quattro figli a carico.

Questa misura riguarda soprattutto le regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia).

Lo scopo è quello di agevolare la realizzazione di impianti fotovoltaici per l’autoconsumo, per questo il Fondo può essere incrementato attraverso un versamento volontario eseguito dalle Regioni, dalle Province o organizzazioni pubbliche e no-profit.

Per ottenere l’agevolazione gli impianti devo essere costruiti su superfici o aree su cui il beneficiario esercita un diritto reale. Inoltre, i pannelli devono avere una potenza non inferiore ai 2 kilowatt e non superiore ai 6.

I bonus per realizzare gli impianti fotovoltaici nelle residenze private

Prima di entrare nello specifico delle agevolazioni è bene fare un chiarimento. Quello che chiamiamo comunemente bonus fotovoltaico 2024 in realtà si basa su una serie di agevolazioni che rientrano all’interno di altre misure di varia natura.

Ne è un esempio il Superbonus del 70% valido fino al 31 dicembre 2024. Consiste nel recuperare le spese effettuate pari appunto al 70%, su tutti quegli interventi che servono a migliorare la riqualificazione energetica di un immobile all’interno di condominio. Nello specifico per ottenere il rimborso gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche. Inoltre per beneficiarne tutti i lavori devono essere pagati tramite

bonifico bancario o postale parlante. Questo vuol dire che vanno inseriti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario, la partita IVA del destinatario.

Oltre al al bonus appena analizzato potete usufruire del Bonus ristrutturazione del 50%. La detrazione può essere ottenuta non solo su tutti quegli interventi di manutenzione (ordinari e straordinari) che riguardano abitazioni singole o presenti nei condomini, ma anche tutte quelle spese legate ad esse. Per la precisione avete l’opportunità di richiedere l’agevolazione del 50% su

Acquisto di materiali

Spese professionali

Smaltimento rifiuti

Progettazione

Imposta di bollo

Iva

L’incentivo è valido fino al 31 dicembre 2024 e assicura il rimborso della metà di quanto speso per un massimo di € 96.000. La restituzione avviene in quote annuali suddivise in 10 anni.

Riduzione dell’Iva

Per agevolare l’installazione di un impianto fotovoltaico, un altro bonus è l’Iva non più al 22% ma al 10% per le abitazioni già esistenti e al 4% per quelle di nuova costruzione. Un ulteriore vantaggio dell’Iva ridotta è che non ha scadenza, vuol dire che potete richiederla in tutte le fasi di progettazione. Questa riduzione che interessa gli edifici singoli o presenti nei condomini si applica all’impianto e alla sua installazione, senza dimenticare il costo delle batterie nel caso in cui vogliate installare un sistema di accumulo. Per aver l’agevolazione dovete semplicemente compilare una dichiarazione che andrà inviata insieme alla conferma dell’ordine.

Lo Scambio sul posto

Tra le agevolazioni legate ai pannelli fotovoltaici ci sono anche quelle che riguardano più nello specifico la produzione di energia e che rientrano nell’opzione Scambio sul posto. Se avete un impianto fotovoltaico installato nella vostra abitazione dotato di batterie di accumulo, queste andranno ad immagazzinare l’energia non consumata. Con lo Scambio sul posto potete rivendere l’energia al gestore dei servizi elettrici. Così facendo si va a recuperare il costo dell’istallazione o più semplicemente a coprire i costi in bolletta legati all’utilizzo di energia elettrica.

Bonus e agevolazioni per impianti fotovoltaici commerciali

Anche se siete titolari di un’attività commerciale potete usufruire di alcune agevolazioni.

Reverse Charge

Il Reverse Charge è un’agevolazione relativa all’Iva, più precisamente se si applica si può chiedere l’esenzione dal suo pagamento immediato. Valida fino al 31 dicembre 2026 si può sfruttare solo sulla fornitura, installazione o manutenzione di pannelli fotovoltaici integrati, semi-integrati e a terra. Per effettuare il Reverse Charge chi cede il servizio deve emettere una fattura con la dicitura "inversione contabile”, la norma che è alla base del reverse charge. Il cessionario invece deve emette un'autofattura da annotare in entrambi i registri IVA.

Decreto FER2

Il Decreto FER2 approvato dalla Commissione Europea rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2028 ed è un incentivo per l’acquisto di impianti fotovoltaici indiretti. È rivolto alle imprese che decidono di sostituire le coperture dei propri edifici in eternit e in amianto con dei pannelli. In questo modo si ottiene un compenso perché si immette nell’aria energia pulita. Gli impianti devono avere una potenza che va dai 20 kW ai 1 MW e vanno iscritti agli appositi registri.

Nuova Sabatini

Questa misura è rivolta alla creazione di un credito a favore delle piccole e medie imprese che vogliono adottare come fonte di energia rinnovabile il fotovoltaico. L’incentivo non è sottoposto a scadenza, ma per averlo bisogna richiedere un finanziamento a una banca o a un intermediario. In caso di accettazione si deve compilare una dichiarazione in cui è contenuta l’attestazione dell’avvenuta ultimazione del progetto.