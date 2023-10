Case italiane sempre più green: come sta aumentando l’efficienza energetica

La sostenibilità è un concetto che sta sempre più a cuore agli italiani, non solo quando si trovano fuori casa, ma anche per quel che riguarda il loro appartamento.

In base al IV Rapporto annuale sulla certificazione energetica degli edifici realizzato da Enea e dal Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente gli italiani sono sempre più interessati a vivere in appartamenti green. Questo però non sempre corrisponde all’efficienza energetica degli immobili nel concreto. Nonostante ci sia stato un aumento delle case appartenenti alle classi A4-B e una diminuzione di quelle che rientrano nella F e G, questi dati non sono sufficienti.

Come sono i dati in Italia

L’analisi è stata svolta prendendo come campione 1,3 milioni di attestati di prestazione energetica (APE) che coinvolgono 17 regioni e 2 province autonome, emessi nel 2022 e registrati nel Siape (Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica).

L’APE è il documento che serve a comprovare l’eco-sostenibilità di un edificio. Facendo un distinguo sul territorio, la regione più virtuosa in questo senso è la Lombardia cha ha emesso il 20,5% di attestati, seguita a grande distanza dal Lazio con il 9,6% e il Veneto con l’8,4% appena sopra l’Emilia-Romagna con 8,3%.

Di contro, però, stanno aumentano le ristrutturazioni, come testimoniato appunto dal passaggio a classi energetiche più efficienti. Questo perché nel momento in cui gli acquirenti vogliono comprare un immobile, prendono in considerazione la classe d'appartenenza e sono orientati maggiormente verso edifici con una qualità energetica maggiore o di recente costruzione.

Una tendenza che potrebbe andare di pari passo con la direttiva Case Green approvata dal Parlamento europeo.

Una spinta in più con la direttiva Case Green

Anche se i dati emersi dal IV Rapporto dell’Enea non sono del tutto positivi, in un certo senso sono incoraggianti. Questo è vero se si prende in considerazione che il Parlamento europeo lo scorso marzo ha approvato la direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia. Lo scopo è quello di aumentare il numero di edifici riqualificati in Europa, ridurre le emissioni e i consumi in ambito edilizio entro il 2030 e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, in base a quanto previsto dal Green Deal europeo.

Ma quali sono esattamente gli obiettivi della direttiva? Il testo comunitario prevede una serie di scadenze legate all’efficienza energetica:

I nuovi edifici pubblici dovranno registrare emissioni zero entro il 2026; per tutti gli altri la scadenza è invece fissata per il 2028

Gli edifici che avranno la possibilità di dotarsi di tecnologie solari, sia sotto l’aspetto economico che quello tecnologico, dovranno farlo entro il 2028. Quelli residenziali che hanno richiesto ristrutturazioni importanti avranno invece quattro anni più

Gli immobili residenziali dovranno ottenere la classe energetica E (la più diffusa) entro il 2030, diversamente dagli edifici pubblici che avranno tempo fino al 2027

Il 2033 è la scadenza fissata per il raggiungimento della classe D (efficienza migliorabile) da parte degli immobili residenziali, mentre quelli pubblici dovranno provvedere entro il 2030

A partire dal 2035 non si potranno più utilizzare i sistemi di riscaldamento a combustibili fossili, divieto anticipato per gli edifici costruiti ex novo

Questi dati anche se non rappresentano un cambio radicale, sottolineano un passo in avanti non indifferente nel patrimonio immobiliare italiano, a conferma della maggiore sensibilità ambientale.