Cina, i taxi aerei diventano realtà grazie alla mobilità elettrica: autorizzati i primi voli

Quale sarebbe il vostro primo pensiero se vi doveste accorgere che l’aereo su cui state viaggiando è privo di pilota? Nella maggior parte dei casi il panico la farebbe da padrone, ma è una realtà a cui bisognerà abituarsi presto. Il primo volo di un mezzo del genere sta diventando realtà, come ben testimoniato dal progetto sviluppato da un’azienda cinese.

EHang, questo il nome della compagnia destinata a entrare nel Guinness dei primati, ha ottenuto la certificazione ufficiale per un aereo senza pilota o meglio “unmanned” come si dice in gergo tecnico. Non era mai successo prima, dunque ci si attende molto da un viaggio di questo tipo, ma cosa hanno in mente di preciso gli ingegneri di EHang? Gli obiettivi da raggiungere sono a dir poco ambiziosi.

Un futuro all’insegna della sicurezza

L’azienda dell’ex impero celeste potrà presto far volare un superdrone elettrico da due posti, come confermato dall’autorità locale che si occupa di aviazione civile, la CAAC (Civil Aviation Administration of China). D’altronde EHang è specializzata in quelli che sono stati ribattezzati eVTOL, vale a dire gli Electric Vertical Take-Off and Landing, per intenderci gli aerei elettrici a decollo e atterraggio di tipo verticale.

Il superdrone si chiama EH216-S e viene considerato tra i mezzi della mobilità elettrica più sicuri e affidabili in assoluto. L’autorizzazione della CAAC significa in poche parole che in futuro questo velivolo sarà adibito al trasporto dei passeggeri, una sorta di investitura ottenuta in seguito a numerosi test per verificarne funzionalità, prestazioni e affidabilità (dopo circa 40mila voli per la precisione).

Tra l’altro, come ha confermato l’azienda asiatica, i preordini dall’estero per il superdrone sono già ben 1200, con molte ditte importanti che hanno mostrato interesse, a partire da Japan AirX e passando per Indonesia’s Prestige. Il primo volo passeggeri con questi aerotaxi viene dunque dato per certo, anche se al momento non esiste una data sicura. I vertici societari hanno parlato senza mezzi termini di “un capitolo significativo della storia dell’aviazione civile”, inoltre si punta a trasformare questi taxi dei cieli in una opzione di trasporto aereo autonoma, sostenibile ma soprattutto sicura.

A che punto sono l’Europa e gli Stati Uniti

Che cosa succede invece nel resto del mondo in questo settore? Gli Stati Uniti e le nazioni del continente europeo preferiscono rimanere prudenti, anche se la deadline è davvero breve. Si parla infatti del 2024 per progetti di mobilità elettrica come quello di EHang, dunque sembra che non si dovrà attendere molto.

In particolare, il paese a stelle e strisce ha già iniziato il percorso che porterà a una autorizzazione come quella della CAAC, nonostante le prime esperienze in volo avverranno con dei piloti a bordo. Una delle compagnie americane che sembra essere in vantaggio da questo punto di vista è Joby Aviation: si trova in California e ha sviluppato un programma per migliorare i test di volo a pilotaggio remoto. Insomma questo mercato fa un po’ gola a tutti, anche se prima del debutto ufficiale ci vorrà ancora del tempo.