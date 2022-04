Tutti i comportamenti da adottare per risparmiare sulle bollette di luce e gas

Lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, oltre a portare profondo dolore e incertezza per il futuro, ha sollevato anche un importantissimo problema del nostro Paese: la dipendenza energetica dalle fonti estere.

L’Italia, infatti, è un’importatrice di numerosi combustibili fossili, primo fra tutti il gas, con il 40% delle importazioni provenienti proprio dalla Russia. Questa dipendenza energetica, in seguito alle sanzioni economiche previste dall’Unione Europea nei confronti della Russia, rende labile il nostro apparato produttivo e sociale e ci espone al problema delle difficoltà di approvigionamento e al problema del rincaro dei prezzi dell’energia.

È fondamentale ricordare, poi, che il gas viene utilizzato, oltre che come combustibile nelle aziende e per fornire acqua e riscaldare le nostre case, anche nelle centrali termoelettriche per produrre quasi la metà (il 49%) dell’energia elettrica prodotta in Italia. Di conseguenza, risparmiare energia elettrica implica quindi risparmiare anche gas.

Per fronteggiare questo rincaro dei prezzi dell’energia, che sta mettendo in seria difficoltà tantissime famiglie italiane, è possibile però mettere in atto alcuni comportamenti e accorgimenti quotidiani che ci permettano di ridurre i consumi, risparmiando così sulle bollette di gas ed energia elettrica.

Dal corretto utilizzo degli elettrodomestici al regolamento della temperatura interna di casa, passando per numerosi altri consigli facili da seguire, ecco i trucchi per risparmiare su gas ed energia.

Risparmiare in casa: riscaldamento e docce

Il primo passo da compiere per risparmiare sul consumo di gas è regolare con attenzione la temperatura interna di casa, mantenendola non oltre i 20 °C nella zona giorno e intorno ai 16-18 °C nella zona notte. Oltre al fatto che temperature più alte non fanno bene alla salute, riducendo anche solo di un grado il riscaldamento di casa si può risparmiare circa l’8% della spesa in bolletta (ovvero circa 120 euro all’anno per un consumo di circa 1.100 metri cubi di gas).

Un altro accorgimento utile è preferire la doccia rispetto al bagno, con il quale si consuma circa il doppio dell’acqua necessaria per una doccia di cinque minuti, evitando di aprire l’acqua prima di entrarci.

Cerca anche di optare per un sistema efficiente per il riscaldamento dell’acqua, come gli scaldacqua a pompa di calore, che permettono un risparmio in bolletta fino al 75% rispetto ai tradizionali elettrici, o gli impianti solari termici, ricordandoti di impostare la temperatura solo di qualche grado in più rispetto a quella che ti serve normalmente.

Risparmiare in cucina

Oltre che per il riscaldamento, l’utilizzo più frequente del gas in casa avviene in cucina. Per risparmiare sulla bolletta del gas, quindi, puoi utilizzare alcuni semplici accorgimenti anche mentre cucini:

quando cuoci gli alimenti in acqua calda, utilizza un coperchio e sfrutta il calore latente per ultimare la cottura a fuoco spento (cosa che puoi fare anche quando utilizzi il forno!). I coperchi ti permettono di raggiungere più in fretta la temperatura desiderata senza rischio di sprechi: ricordati quindi di utilizzarli sempre per for bollire l’acqua ma anche quando cucini;

per scaldare una tazza di tè (ma anche di latte), prediligi l’utilizzo del forno a microonde rispetto ai fornelli: più in generale, utilizzare microonde e fornelli in modo combinato ti permette di ridurre i tempi di cottura e, di conseguenza, l’uso di gas ;

; la pentola a pressione è una grandissima alleata in cucina, soprattutto per le cotture lunghe. Con la pentola a pressione, infatti, si raggiungono più in fretta le temperature di cottura, si riducono i tempi e si può mantenere la temperatura anche con una fiamma molto bassa, risparmiando così sui consumi del gas ;

; per quanto riguarda l’utilizzo del forno, evita di lasciarlo acceso a lungo quando è vuoto e di utilizzare i sistemi autopulenti a temperatura elevata. Inoltre, prediligi la funzione “ventilazione”, che riduce i tempi di cottura e ti fa risparmiare circa un terzo dell’energia elettrica rispetto alla funzione statica, e spegni il forno 15 minuti prima del termine della cottura.

circa un terzo rispetto alla funzione statica, e spegni il forno 15 minuti prima del termine della cottura. Infine, se utilizzi il gas esclusivamente in cucina puoi valutare di installare un piano cottura a induzione, così da risparmiare sia sui consumi che sui tempi di cottura.

Ottimizzare l'uso degli elettrodomestici

Lavatrice, lavastoviglie, frigorifero e chi più ne ha più ne metta. Gli elettrodomestici che utilizziamo tutti i giorni hanno l’enorme vantaggio di facilitarci la vita ma sono anche una fonte importante di consumo elettrico. Vediamo quindi alcuni consigli per ridurre i consumi e risparmiare in bolletta:

prediligi gli elettrodomestici efficienti e di classe energetica alta, utilizzandoli in modo corretto ed evitando gli sprechi.

limita l’utilizzo di elettrodomestici energivori non indispensabili, come l’asciugatrice e il ferro da stiro ma anche le funzioni autopulenti dei forni pirolitici;

utilizza lavastoviglie e lavatrice solo a carico pieno, prediligendo temperature basse (30-40 °C) e optando il più possibile per il programma ECO;

evita di tenere il frigo aperto, non inserirvi cibi caldi e tienilo il più ordinato possibile, così che l’aria possa circolare liberamente garantendo prestazioni migliori;

effettua una manutenzione periodica dei climatizzatori, ricordandoti di impostarli su temperature non più alte o basse di 6 gradi rispetto a quella esterna e prediligendo la modalità deumidificatore in caso di forte afa e umidità.

Elettrodomestici e standby

Gli apparecchi in standby impattano sulla bolletta dell'energia elettrica fra il 5% e il 10%, ma ridurne i consumi è molto semplice:

non lasciare attaccato alla presa il cavo di ricarica del telefonino

raggruppa i vari dispositivi attaccandoli ad una multipresa con interruttore, così da poter spegnere tutto rapidamente, e stacca dalla corrente quelli che usi di meno;

imposta sempre le funzionalità risparmio energetico.

Risparmiare sull’elettricità con le lampadine

Infine, per risparmiare sui consumi in bolletta è bene optare per le lampadine LED o a basso consumo, ricordandosi sempre di spegnerle quanto si esce dalla stanza.

Inoltre, a seconda della stanza puoi scegliere una lampadina con diversa potenza: