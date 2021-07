Ibrido o elettrico? Tutti i vantaggi di un veicolo "ecologico" a zero emissioni

Si autoricaricano da sole, si guidano come delle comode vetture normali ma soprattutto hanno un basso impatto ambientale. Le auto ibride e le auto elettriche sono dei veri e propri gioielli di una tecnologia già collaudata nel mondo. Oltre al design - che sicuramente fa la sua parte -, la differenza con altri tipi di auto la fa tutta il livello di inquinamento emesso che è estremamente contenuto. Se confrontate con quello causato da un modello di pari dimensioni e cilindrata ma alimentato esclusivamente a benzina o diesel, ci rendiamo conto che non esiste gara.

La tecnologia delle auto ibride

La tecnologia utilizzata nelle auto ibride si basa sull'installazione di un motore elettrico affiancato al tradizionale motore termico (che può essere alimentato a benzina, a gasolio o anche a gas): lo scopo è quello di coadiuvarlo e supportarlo nei momenti di maggiore richiesta di energia così da contenerne i consumi.

Un ponte tra passato e futuro

Le auto ibride possono essere considerate il ponte tra il passato e il futuro dell’industria dei trasporti. Sono un po' come l’anello di congiunzione ideale tra un tipo di autotrazione basata storicamente sui combustibili fossili (com’è stato sin dagli albori dell’automobile) e quella che invece punta tutto sull’energia elettrica o sui carburanti alternativi. Scopo? Emanciparsi dalla dipendenza del petrolio.

Un veicolo ecologico a emissioni zero

Il veicolo elettrico però è il solo “ecologico” a emissioni sempre zero. In questo caso, tuttavia, si pone il problema dell'autonomia. I veicoli ibridi, invece, includono sia un motore a combustione che uno elettrico (e possono essere implementati in molti tipi di veicoli). Gli ibridi dunque non sono veicoli a emissioni zero, ma il loro utilizzo può comunque tagliare le emissioni di inquinanti da un terzo alla metà.