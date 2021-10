Il futuro del turismo si discute dal 13 al 15 ottobre nel quartiere fieristico di Rimini

Le riflessioni e le discussioni sulla necessità di ripensare la mobilità in chiavesono ormai all’ordine del giorno e non riguardano solamente le modalità di spostamento in ambito urbano o in un territorio ristretto. Al contrario, sempre più spesso il discorso sulla mobilità sostenibile è legato a doppio filo con il

Chiaramente, gli operatori turistici dovranno dare adeguate risposte a questa sfida epocale, assumendosi la responsabilità di costruire e proporre soluzioni sostenibili per creare un forte rapporto fiduciario con un pubblico sempre più attento al tema ecologico.

Dibattiti, seminari e incontri

Il presente e il futuro del turismo saranno presto argomento di discussione dell’iniziativa “TTG travel experience il marketplace del turismo in Italia”. L’evento, che si terrà presso il Quartiere Fieristico di Rimini dal 13 al 15 di ottobre, sarà un importante momento di incontro tra esperti e operatori del settore per condividere idee sul turismo e costruire un futuro condiviso.

Tre giorni di dibatti, seminari, eventi formativi, workshop tematici e incontri per progettare e innovare oggi insieme – grazie alla partecipazioni di operatori provenienti da tutto il globo e appartenenti a varie aree del settore come enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo ecc. – il domani del viaggio e dell’ospitalità.

E tra i partecipanti ci sarà anche Repower – provider energetico in prima linea nella transizione green – che allo stand 67 presenterà l’intero ecosistema di mobilità sostenibile che ha messo in piedi. Gli avventori infatti potranno scoprire sia le soluzioni del Gruppo pensate per la mobilità a due e quattro ruote, sia i sistemi di ricarica sviluppati da Repower con servizi annessi.

Negli stessi giorni il Gruppo sarà presente – sempre a Rimini – anche a SIA Hospitality Design. In questa importante vetrina nazionale per il comparto ospitalità, Repower presenterà i propri prodotti di efficienza energetica e mobilità sostenibile come per esempio il cargo bike LAMBROgino, un veicolo leggero a tre ruote dal desing innovativo e con pedalata assisita, pensato per la mobilità urbana e come dotazione per le strutture di hospitality.

Tornando invece a TTG Travel Experience, il protagonista assoluto sarà DINAclub, il progetto cicloturistico del Gruppo che si propone l’obiettivo di elettrificare le ciclovie italiane grazie alla distribuzione sul territorio di innovative rastrelliere – disegnate dal compasso d’oro alla carriera Makio Hasuike – che permettono sia di ancorare la propria e-bike sia di ricaricarla.

Una visita allo stand 67 del TTG permetterà inoltre di conoscere E-LOUNGE, la panchina polifunzionale per e-bike – vincitrice del Compasso d’Oro per il design 2020 – e la PALINA, soluzione di ricarica B2B disegnata da Italo Rota e Alessandro Pedretti.

TTG Travel Experience, insomma, si conferma l’appuntamento nazionale più importante per la promozione del turismo mondiale in Italia, ponendosi come vero e proprio marketplace capace di incentivare il business e aprire tantissime opportunità di networking tra chi realizza prodotti turistici e chi li distribuisce.

Un evento all’insegna della sicurezza

Ovviamente un plauso speciale va a Italian Exhibition Group che ha saputo creare questo evento in un contesto sereno e sicuro, in cui i temi dell’empatia, della rassicurazione e della vicinanza – al centro dei dibattiti – troveranno una pratica e immediata messa in scena.

Sono stati organizzati oltre duecento eventi suddivisi in nove arene, oltre ad aree espositive allestite e accessibili nel rispetto di tutti i protocolli di prevenzione e sicurezza anti-Covid 2019.

E scaricando l’App di TTG – SIA SUN – è possibile pianificare la propria partecipazione in modo smart e tenere sempre l’agenda degli appuntamenti a portata di mano.

Come partecipare? Basterà registrarsi nell’area riservata agli operatori e stampare il biglietto o scaricare il pdf sul proprio smartphone per accedere al polo fieristico.