Green Practices, efficientamento energetico ed economica circolare: le aziende scommettono sulla sostenibilità

Qualche anno fa il termine è entrato a far parte in pianta stabile del nostro lessico quotidiano. Parallelamente, la diffusione di una ha favorito la diffusione di comportamenti individuali e collettivi finalizzati alla e alla riduzione del nostro impatto sul pianeta.

La svolta green delle aziende

La diffusione di questo nuovo approccio verso l’ambiente che pone al centro il concetto di sostenibilità è stata trasversale e oltre a determinare un cambio di rotta nei comportamenti privati degli individui ha interessato anche il mondo delle aziende. Sempre più imprese, infatti, sono impegnate in prima linea nella riduzione del proprio impatto sull’ambiente attraverso l’adozione di pratiche green.

In che modo? Innanzitutto cercando di migliorare l’efficienza energetica durante i processi produttivi, ottimizzando in questo modo i consumi e riducendo di conseguenza le emissioni. In secondo luogo utilizzando fonti di energia alternative e rinnovabili. E infine sposando la filosofia della cosiddetta economia circolare, che ha il proprio caposaldo nel recupero e nella valorizzazione degli scarti.

Non da ultimo, diverse aziende hanno avviato progetti ecologici di ampio respiro come i processi di rimboschimento e il sostegno a iniziative con l’obiettivo di trasmettere alle persone quella sensibilità verso l’ambiente, oggi più che mai necessaria.

I benefici della scelta sostenibile

Sarebbe sbagliato tuttavia circoscrivere i benefici generati dalle pratiche sostenibili al solo ambiente – o, peggio ancora, adottare green practices principalmente per motivi di marketing. La scelta in favore della sostenibilità, infatti, porta alle aziende benefici dalla natura più varia, stimolando la spinta innovativa delle imprese, riducendo i costi energetici e semplificando i processi di gestione del rischio.

Senza tralasciare l’aspetto etico: l’impegno alla tutela dell’ambiente facilità sia nei potenziali clienti sia nei dipendenti l’identificazione dei propri valori con quelli di un’azienda disposta a mettersi in gioco per rinnovarsi e restituire, a tutti, un mondo più sostenibile.