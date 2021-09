Tutela dell’ambiente e competitività: l’importanza dell’efficienza energetica per le aziende

Nell’ultimo decennio il mondo del lavoro e delleha vissuto – e continua a vivere – una fase di evoluzione e. Lo sviluppo impetuoso della tecnologia e la progressiva digitalizzazione dei processi da un lato e un utilizzo più consapevole e razionale dell’dall’altro, sono i principali fattori che contribuiscono a ridefinire le dinamiche lavorative e adelle aziende.

Efficienza energetica e competitività

Mettere in atto processi finalizzati all’efficientamento energetico – vale a dire quell’insieme di programmi e azioni che permettono alle aziende di ridurre i costi legati ai consumi energetici senza diminuire i volumi della produzione o la qualità dei servizi offerti ai clienti – è un obiettivo perseguito con attenzione da un numero sempre maggiore di realtà produttive.

Rendere un’azienda efficiente dal punto di vista energetico, infatti, non solo consente alla stessa di posizionarsi in modo ottimale sul mercato, ma garantisce benefici tangibili anche in termini di competitività: mantenendo la produzione invariata a fronte di costi energetici minori, un’impresa può aumentare il proprio profitto e investire in ulteriori processi di innovazione.

La scelta di ridurre i consumi, inoltre, ha un impatto positivo sull’ambiente: diretta conseguenza dell’efficienza energetica è infatti la diminuzione delle emissioni e dell’impatto ambientale delle aziende, che diventano quindi attori attivi nel processo di transizione ecologia verso un futuro green.

Energia rinnovabile, isolamento termico e lampadine a LED

Nel concreto, quali sono le azioni e gli interventi che un’azienda può mettere in atto per migliorare l’efficienza energetica all’interno dei propri processi produttivi? Innanzitutto l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, come per esempio quella solare. Particolarmente funzionale alla riduzione dei consumi risulta inoltre la scelta di effettuare lavori di isolamento termico. Infine, non è da sottovalutare l’impatto delle lampadine a LED, che garantiscono un importante risparmio energetico e di conseguenza costi elettrici decisamente inferiori.

E non si tratta solamente di interventi finalizzati a un consumo intelligente delle risorse, ma di un vero e proprio investimento che, come detto in precedenza, ha conseguenze importanti in termini di competitività.

Efficienza energetica ed efficienza produttiva, insomma, sono strettamente interconnesse tra loro e un miglioramento reale e innovativo della filiera produttiva non può darsi se non attraverso investimenti mirati da parte di un’azienda per dotarsi di modelli energetici sostenibili e in grado di ottimizzare i consumi.