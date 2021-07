Elettrici a tre ruote: ecco LAMBRO, i cargo bike che strizzano l'occhio al design

É ideale per muoversi all'interno di resort o di campeggi di pregio, marine o quartieri fieristici. Ma essendo versatile (e soprattutto sostenibile) sta bene ovunque. Si tratta di LAMBRO, il cargo bike ecologico firmato Repower che mira a rivoluzionare gli spostamenti sia in spazi urbani che all'interno di strutture ricettive o realtà industriali.

Un elettrico di design a tre ruote

Grazie ad un sistema a pedalata assistita e a una struttura robusta e funzionale, LAMBRO è adatto al trasporto agile di persone e cose. Tre colori (rosso, bianco e antracite) per due linee (LAMBROgio e LAMBROgino), i LAMBRO sono dei veri e propri oggetti di design progettati dallo studio del compasso d'oro alla carriera Makio Hasuike. Hanno un'autonomia indicativa di circa 30-40 chilometri, una velocità di circa 25 chilometri orari e il tempo di ricarica si attesta intorno alle 4-6 ore con una normale presa elettrica.

LAMBROgio, un elettrico a tuttotondo

Ideale per consegne veloci e per il trasporto di materiale, attrezzature o merci, LAMBROgio permette di ospitare un passeggero oltre al rider. Maneggevole e robusto, dispone anche di un vano di carico anteriore organizzato con pratiche tasche (realizzate con materiale riciclabile) removibili e di dimensioni differenti in cui è possibile riporre sia documenti che piccoli oggetti o pacchi poco ingombranti. Il vano posteriore, invece, può essere dotato di un pianale utilizzabile sia in orizzontale (il che aumenta la capienza e la stabilità del carico) sia in verticale (e in questo caso fungerà da appendi-abiti).

Caratteristiche di LAMBROgio

Portellone anteriore con funzionalità di copertura del rider

Portellone posteriore con chiusura antiscasso e luce interna

Pianale di carico, opzionale

Sedute in materiale idrorepellente e antiscivolo

Parabrezza integrato

Tasche removibili porta oggetti, opzionali

Possibilità di seduta per un passeggero, oltre al rider, con cinghie di sostegno

Porta smartphone sul manubrio e cassetto anteriore porta documenti

Carrozzeria riciclabile in polietilene goffrato, realizzata tramite stampaggio rotazionale

Sistema di geolocalizzazione intergrato

Cavo a bordo, estraibile a 6 metri, integrato con spina schuko per la ricarica

Vano di carico illuminato

Bag Homo Mobilis con safety kit

LAMBROgino, eclettico per vocazione

É un sistema di trasporto a zero emissioni, versatile e compatto, ideale per trasportare ospiti (valigie annesse!). Senza panchina, la capacità di carico di LAMBROgino aumenta e a quel punto trasportare attrezzi da lavoro è un gioco. Inoltre, grazie a una capote retraibile e sfoderabile opzionale, realizzata in tessuto nautico impermeabile, i rider e i passeggeri saranno protetti da pioggia e sole. Per maggiore comfort a bordo, infine, sono previste delle protezioni removibili antiurto sul corrimano laterale e anche delle protezioni antisdrucciolo sulla salita.

Caratteristiche di LAMBROgino