Magazzini, spazi industriali, negozi o uffici: a ciascun ambiente la sua luce

Un'azienda efficiente grazie al relamping a LED. Rinnovare il sistema di illuminazione delle aziende per valorizzare l'ambiente di lavoro e garantire un risparmio concreto è effettivamente ciò che più conta.

Luminoso ed efficiente

Dallo studio dell’ambiente di lavoro alla ricerca e consegna in loco della migliore soluzione individuata è il servizio completo offerto da Repower. DIODA così sostituisce le tradizionali lampade con la migliore delle tecnologie a LED: insieme comfort e alta qualità dell’illuminazione, elevata efficienza e ridotto impatto ambientale per un risparmio concreto senza costi aggiuntivi. Con l'ottima resa dei colori e l’emissione continua della luce a LED, è anche possibile personalizzare ogni ambiente di lavoro, sia esso un grande spazio industriale, un ufficio o un negozio.

Economico e affidabile

Non essendoci costi aggiuntivi, perché con DIODA le nuove lampade a LED sono ripagate dal risparmio ottenuto fin da subito sui costi di energia elettrica, non cambiano le abitudini di consumo. Queste lampade sono indicate per capannoni industriali, negozi e uffici perché, a parità di ore di utilizzo, consumano meno energia, sono affidabili, durano a lungo e abbattono i costi di manutenzione.

Semplice e immediato

L’audit preliminare è gestito da personale qualificato Repower che analizza le lampade installate all'interno dell'azienda, gli spazi di lavoro, il tipo di luce e individua la soluzione a LED più adatta. Semplice e non invasivo. Un servizio completo, dallo studio dell’ambiente di lavoro alla consegna della soluzione individuata e, su richiesta, è disponibile anche lo smontaggio dei corpi illuminanti esistenti e l’installazione dei nuovi.