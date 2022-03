Il nuovo hub per la ricarica delle auto elettriche alle porte di Milano

Negli ultimi anni, un elemento costante nell’evoluzione del mercato automotive è stato la crescita persistente del segmento elettrico. La nascita di una coscienza ecologica collettiva da un lato e i costi alle stelle di diesel e benzina dall'altro, spingono sempre più persone all’acquisto di automobili elettriche.

Non solo: le case automobilistiche sono riuscite a limare il principale punto debole dei veicoli elettrici, migliorandone sensibilmente l’autonomia, così da permettere agli automobilisti di percorrere distanze importanti prima di dover provvedere alla ricarica.

Colonnine di ricarica: a che punto siamo?

Tuttavia, la diffusione delle auto elettriche non sempre è andata di pari passo con lo sviluppo di un’efficiente rete infrastrutturale per la ricarica. Se, infatti, all’interno delle città è sempre più frequente imbattersi in colonnine di ricarica, il processo di elettrificazione delle strade extraurbane procede più a rilento.

Fortunatamente, in primis grazie ai grandi player del mercato energetico, la musica sta cambiando. Lo sviluppo di apposite app con la geolocalizzazione delle colonnine di ricarica attive sul territorio e la creazione di punti di ricarica in aree strategiche rendono possibili viaggi medio-lunghi a bordo di veicoli elettrici.

Un hub per la ricarica delle e-car alle porte di Milano

In quest’ultima direzione si è mossa Repower – operatore energetico tra i primi a scommettere sulla mobilità elettrica ­– che ha recentemente inaugurato, ad Assago, un grande parcheggio dedicato in esclusiva alla ricarica di veicoli elettrici.

Di cosa si tratta? L’hub targato Repower – a due passi dal Teatro Repawor e dal Mediolanum Forum – è uno spazio riservato al servizio di ricarica messo a disposizione dal provider energetico sia per gli spettatori degli eventi sportivi e degli spettacoli che si tengono nella nota arena alle porte della città meneghina, sia per i tanti automobilisti della tratta autostradale Milano-Genova.

Il processo di ricarica è estremamente smart e tecnologico: scaricando l’app Recharge Around, gli automobilisti potranno prenotare lo strumento disponibile prima del proprio arrivo e procedere con la ricarica. Sempre da app, potranno poi monitorare live lo stato di avanzamento della ricarica da remoto.

E il tutto in tempi estremamente rapidi: l’hub, infatti, è dotato di 1 colonna di ricarica veloce da 75 kW di potenza e da 9 PALINA che permettono di ricaricare i veicoli elettrici a 22 kW: 10 infrastrutture per complessive 20 postazioni di ricarica.