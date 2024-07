Lampadine dimmerabili: cosa sono, come funzionano, vantaggi e svantaggi

L’illuminazione di una stanza è uno degli aspetti a cui si fa particolare attenzione. Creare un ambiente confortevole e nello stesso tempo risparmiare, sono diventati centrali per molte persone attente a ridurre al minimo l’impatto ambientale. A rendere l’illuminazione stessa in casa efficiente e in grado di essere regolata in base alle esigenze, arrivano le luci dimmerabili. Ma cosa sono?

Il dimmer è un sistema che consente di aumentare e diminuire la quantità di energia fornita dalla lampadina con il risultato di avere un sistema versatile che si adatta a seconda delle necessità.

I vantaggi e gli svantaggi delle lampadine dimmerabili

Poter creare un ambiente raccolto o ben illuminato a seconda dei momenti della giornata e di quello che si fa in casa è un vantaggio non indifferente. A questo però, ne vanno aggiunti altri che coinvolgono il bisogno di ridimensionare l’impatto ambientale iniziando da piccoli gesti. Con queste lampadine è possibile avere:

Efficienza energetica: riducono i consumi in bolletta del 90% perché una minore intensità della luce, corrisponde a minore energia. Inoltre le lampadine a Led non producono calore, questo vuol dire che le temperature nelle camere sono più basse e di conseguenza c’è un minore impiego del condizionatore

Durata maggiore: utilizzando le lampadine con un’intensità minore, allo stesso tempo hanno una “vita” più lunga, fino a 20 volte

Comfort: il comfort degli ambienti in cui sono installate è migliore perché riducono l’affaticamento della vista

Versatilità: i dimmer si adattano a diversi tipi di soluzioni luminose come le classiche lampadine alogene, i faretti e le strisce a Led assicurando in ogni caso il massimo della resa. Inoltre, possono essere collegati a soluzioni smart come i sensori di movimento che permettono alle lampadine stesse di accendersi o spegnersi quando è necessario

Per quanto riguarda gli svantaggi non ce ne sono molti, però, c’è da dire che questo tipo di lampadina non è indicato in quegli ambienti di lavoro in cui la resa cromatica potrebbe alterare la percezione dei colori.

Come funziona un dimmer

Il dimmer è un sistema che può essere applicato sia alle lampadine alogene e a incandescenza, sia a quelle a Led anche se ci sono delle differenze da prendere in considerazione. I dimmer delle lampade alogene hanno una potenza minima che si aggira sui 40 Watt e una massima di 80. Nel momento in cui decidete di sostituire questa tipologia di lampadine con quelle a Led dovete ricordare che queste ultime hanno un voltaggio inferiore rispetto al minimo percepito dal dimmer. È una differenza che potrebbe causare uno sfarfallio e che rende la qualità dell’illuminazione bassa. Quindi nel momento in cui sostituite le lampade alogene con quelle a Led meglio utilizzare dimmer specifici che hanno una potenza che va da 0 a 150 watt.

Detto questo, è importante sapere che ci sono differenti formati di dimmer:

Rotativo: la luce si abbassa e si alza ruotando il dimmer in senso orario o antiorario

Push dimmer: l’intensità della luce cambia attraverso un interruttore

Touch: per modificare la luce basta una semplice pressione del dito

Molti dei modelli più recenti possono essere usati sfruttando sistemi smart come le applicazioni. In questo modo diventa più facile creare un’illuminazione personalizzata e integrare altri elementi demotici all’illuminazione.

Come scegliere le lampadine dimmerabili

Esistono differenti dispositivi dimmerabili, ma i più diffusi sono le lampadine a Led E27 che corrisponde alla misura dei portalampada della maggior parte dei lampadari. Infatti, possono essere utilizzate come sostitute delle classiche lampade alogene o a incandescenza, ma come si è visto prima devono essere compatibili con le lampadine a Led. Inoltre, dovete ricordare che le lampadine a Led dimmerabili non funzionano con gli interruttori delle lampade alogene, perché riducono la tensione e non la potenza. La conseguenza è che i Led continuano a diffondere sempre la stessa luce senza variazioni. Un altro aspetto importante è che ogni tipo di regolatore va collegato a un solo dispositivo luminoso altrimenti c’è il rischio non solo dell’effetto sfarfallio, ma anche di provocare dei danni.

Accanto alle classiche lampadine, poi, non vanno dimenticate le strisce a Led dimmerabili da applicare sui mobili o sulle pareti da poter collegare a dimmer esterni da usare manualmente o da remoto. Esistono, infatti molti sistemi dotati di wi-fi che possono essere controllati con apposite app dal telefono.